Gianluca De Matteis abbandona il trono di Uomini e Donne/ Oggi il momento fatidico?

Gianluca De Matteis ha abbandonato il trono di Uomini e Donne durante la registrazione del 12 dicembre come hanno raccontato le talpe del Vicolo delle News. Il momento dell’annuncio del tronista romano non è ancora andato in onda, ma l’attesa potrebbe essere finalmente finita. Oggi, venerdì 18 dicembre, alle 14.45, su canale 5, andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne prima della pausa natalizia e, la prima parte, dovrebbe essere dedicata totalmente a Gianluca De Matteis che annuncerà la decisione di lasciare definitivamente il trono. Il percorso del fisioterapista romano non è stato facile. Dopo essere stato attratto da Camilla che, prima di dichiararsi per lui è uscita anche con Davide Donadei che, invece, si sta avvicinando alla scelta tra Beatrice e Chiara, ha provato a conoscere altre ragazze. Su tutte, Gabriella sembrava quella giusta, ma la corteggiatrice, non sentendo l’interesse di Gianluca, ha preferito autoeliminarsi. Da quel momento, De Matteis non è più riuscito ad interessarsi realmente alle sue corteggiatrici.

L’ANNUNCIO DI GIANLUCA DE MATTEIS

In lacrime, emozionato, ma anche scosso per non essere riuscito a vivere serenamente l’esperienza sul trono, Gianluca De Matteis, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata di oggi Gianluca dovrebbe annunciare la sua scelta spiegando anche il motivo della sua decisione. Emozionatissima, il tronista farà fatica a parlare e spiegherà di non essere riuscito ad affrontare l’avventura come avrebbe voluto. Le parole di Gianluca saranno apprezzate dagli altri protagonisti? Gianni Sperti che ha sempre avuto dubbi sul suo interesse nei confronti delle ragazze con cui usciva in esterna, applaudirà il coraggio del tronista di fare un passo indietro? Lo scopriremo presto.



