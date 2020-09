Gianluca De Matteis e Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Triangolo con Lucrezia…

Triangolo amoroso a Uomini e Donne. La formula mista che prevede la presenza nella stessa puntata delle dame e dei cavalieri del trono over e dei protagonisti del trono classico, ha scatenato interesse inimmaginabili. Armando Incarnato, infatti, ha messo gli occhi su Lucrezia, la 33enne corteggiatrice di Gianluca De Matteis che, dal canto suo, non nasconde di essere molto incuriosito dalla ragazza. Al centro dello studio di Uomini e Donne, nella puntata del 23 settembre, si ritrovano Armando e Gianluca di fronte a Lucrezia che, per il momento, non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro in trasmissione. Lucrezia, infatti, è uscita in esterna con Gianluca, ma ha anche sentito ed è uscita con Armando Incarnato. In esterna, Gianluca ammette di “aver rosicato quando hai scelto di ballare con Armando”, ma Lucrezia gli rinfaccia di non averla portata prima in esterna.

LUCREZIA TRA GIALUCA DE MATTEIS E ARMANDO INCARNATO A UOMINI E DONNE

Armando Incarnato svela di aver cercato subito Lucrezia dopo aver ottenuto il numero di telefono dalla redazione. Dopo molte insistenze, Lucrezia ha accettato di uscire con il cavaliere napoletano per conoscerlo prima di giungere ad un giudizio. Un’esterna che ha lasciato una paicevole sensazione in Armando che ammette di essere rimasto spiazzato dalla bellezza naturale di Lucrezia. Quest’ultima, dopo l’uscita con Armando, è andata in esterna con Gianluca a cui ha scelto di non raccontare nulla. “Lui non mi ha chiesto niente“, ribadisce Lucrezia. “Se ho 40 minuti non parlo di altre persone. Preferisco parlare di me e di lei”, aggiunge Gianluca che, però, ammette di essere infastidito dall’atteggiamento di Lucrezia a cui chiede di prendere una decisione.



