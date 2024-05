Gianluca De Matteis, ex Uomini e Donne: come sta dopo l’incidente in moto?/ “Qualcosa non va, però…”

Un ex volto di Uomini e Donne ha destato la preoccupazione dei propri fan raccontato di un incidente avvenuto di recente in sella alla propria moto. Stiamo parlando di Gianluca De Matteis; noto per il suo percorso da tronista che purtroppo non si concluse con il lieto fine. Il giovane infatti, dopo aver tentato di instaurare un rapporto con le corteggiatrici per arrivare alla scelta, decise di concludere anzitempo l’esperienza senza arrivare al fatidico momento finale.

Tina Cipollari imbarazzata a Uomini e Donne/ Le rivelazioni bollenti di Giucas Casella sulla loro storia

Tornando a quanto accaduto di recente, Gianluca De Matteis – come riporta Isa e Chia – è intervenuto sui social per raccontare di essere stato vittima di un pericoloso incidente. L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto rassicurare i suoi fan in merito alle sue condizioni di salute, sottolineando però di doversi sottoporre ad ulteriori esami per essere certo che non vi sia alcuna complicazione dopo l’impatto in moto. “Ragazzi, sono rientrato ieri notte a casa dopo aver passato un’intera giornata al pronto soccorso di Genova. Ho avuto un incidente in moto, sono stato tamponato e sono stato slanciato via per alcuni metri con dei danni fisici”.

Ida Platano piange in esterna con Pierpaolo Siano a Uomini e Donne/ Lui: "Hai i prosciutti sugli occhi"

Gianluca De Matteis rassicura i fan dopo l’incidente in moto: “Non vedo l’ora di rimontare in sella…”

“I primi risultati del pronto soccorso sono confortanti però devo fare degli accertamenti perchè alcune cose non vanno esattamente come dovrebbero andare, però finchè racconti va tutto bene”. Queste le parole di Gianluca De Matteis su Instagram a proposito dell’incidente in moto di cui è stato vittima. L’ex tronista di Uomini e Donne ha comunque messo in evidenza la sua grinta la voglia di andare oltre questo spiacevole momento. “Io non vedo l’ora di ripartire, di rimontare in sella, riaccendere la moto e raccontarvi di altri viaggi e altre esperienze”.

IDA PLATANO CROLLA A UOMINI E DONNE PER MARIO/ Tina: "Non ti fare imbambolare da questo bugiardo"

Gianluca De Matteis – come riporta Isa e Chia – si è poi soffermato nel ringraziare i suoi fan, uniti nel dimostrargli vicinanza e affetto in questo momento di difficoltà. “In realtà questa storia la voglio fare per ringraziare tutti quanti voi che mi avete scritto migliaia di messaggi che mi hanno proprio riempito il cuore in un momento delicato come quello del post incidente tra ospedali, attesa di esami importanti, le ansie, le paranoie che ti vengono, la paura di quello che potrebbe essere…”. L’ex volto di Uomini e Donne ha poi concluso: “Quindi grazie davvero di cuore perché non mi aspettavo tutta questa partecipazione, grazie a ognuno di voi. Un bacio grande e vi aggiornerò strada facendo”











© RIPRODUZIONE RISERVATA