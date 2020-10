Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ “Armando è un conquistatore, Lucrezia per lui..”

Gianluca De Matteis torna al centro dello studio di Uomini e Donne per il triangolo con Armando Incarnato e Lucrezia? Se Armando ha spiegato di non essere in competizione con Gianluca, ma di essere realmente interessato a Lucrezia, Gianluca, a Uomini e Donne Magazine, dopo aver spiegato di essere attratto dal suo “essere donna” pur non avendo ancora capito quale sia realmente la sua personalità, confessa di non fidarsi dell’interesse che Armando sta dimostrando nei confronti di Lucrezia. “Potrei sbagliarmi, ma credo che lui sia un uomo che ama semplicemente fare il conquistatore ed è per questo che credo che un interesse reale nei confronti di Lucrezia non ci sia, ma si tratti solo di attrazione fisica”, ha dichiarato il tronista romano che ammette di non avere molta simpatia nei confronti del cavaliere napoletano.

GIANLUCA DE MATTEIS: “ARMANDO INCARNATO IN CERCA DI VISIBILITA'”

L’avventura sul trono di Uomini e Donne di Gianluca De Matteis si sta rivelando più difficile del previsto. Il tronista non nasconde di voler approfondire la conoscenza con Lucrezia che, tuttavia, non ha ancora preso una decisione per la presenza di Armando cge sta lusingando la corteggiatrice con le sue attenzioni. Il tronista, però, è convinto che il cavaliere napoletano stia facendo tutto per visibilità. “Il fatto di scontrarsi con un tronista fa sì che i riflettori si puntino su di lui perchè entra in contrasto con una figura protagonista all’interno del programma. Credo che si nasconda anche dietro il suo atteggiamento senza togliere il fatto che mi sembra un uomo che vuole stare sempre dalla parte della ragione e ci tiene a dimostrarlo”, ha aggiunto il tronista a Uomini e Donne Magazine.



