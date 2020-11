Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Bacio con Gabriella: lei comincia a fidarsi ma..

Definito un “narcisista” da Gabriella, Gianluca De Matteis sta cercando di aprirsi e di vivere con assoluta serenità il percorso sul trono di Uomini e Donne. Dopo l’eliminazione di Camilla, la corteggiatrice per la quale prova più interesse è sicuramente Gabriella la quale, pur non fidandosi totalmente di lui, ha deciso di restare in trasmissione per continuare a conoscerlo. Nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, ci sarà un’importante novità che porterà Gianluca e Gabriella a fare un importante passo avanti. I due, in esterna, trascorrono dei momenti spensierati. Lui le mostrerà la moto e dopo un lavaggio comune, si siederanno sul divano dando il via ad un bel bacio. In studio, Gabriella ammetterà che sta cominciando a fidarsi di lui, ma a rovinare l’atmosfera sarà l’arrivo di tre nuove corteggiatrici.

GIANLUCA DE MATTEIS E GABRIELLA, SOLO UN’ATTRAZIONE?

Tra Gianluca De Matteis e Gabriella nascerà davvero l’amore? In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, la corteggiatrice ha parlato dell’interesse nei confronti del tronista. “Il mio atteggiamento ha generato in lui un po’ di diffidenza. So di avere un carattere particolare e schietto: non riesco a tenermi nulla dentro e non ho paura di pronunciare scomode verità. Lo sfogo al centro studio dove si è commosso mi è servito tantissimo. Lo sento vero e per questo ho deciso di abbattere i muri che avevo messo”, ha spiegato il tronista. E sulla presenza delle altre corteggiatrici, ha detto: “M’incuriosisce molto vedere come si rapporta con altre ragazze, anche per testare le mie reazioni. Non mi piace vincere facile”, ha concluso.



