Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Camilla, Gabriella e l’esterna da “Narciso”

Gianluca De Matteis, insieme al collega Davide De Matteis, ha conquistato il cuore del pubblico di Uomini e Donne che spera che il tronista romano riesca a trovare il vero amore. Dopo aver deciso di chiudere definitivamente con Lucrezia Comanducci che, dopo aver scaricato Armando Incarnato, ha deciso di lasciare la trasmissione, Gianluca si sta dedicando alle sue corteggiatrice. Finora, le ragazze che hanno attirato le attenzione del trentenne sono Camilla che ha preferito Gianluca a Davide Donadei e Gabriella con cui il feeling è stato immediato. Gianluca, tuttavia, non appare ancora preso in modo particolare da nessuno e sta conoscendo anche altre ragazze. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News sappiamo che Gianluca uscirà con una nuova corteggiatrice che gli farà perdere la pazienza.

GIANLUCA DE MATTEIS ATTACCATO DA UNA CORTEGGIATRICE

Gianluca De Matteis non sembrerebbe essere molto fortunato con le corteggiatrici. Il rapporto con Camilla non decolla e anche con Gabriella, pur essendoci molto feeling, per il momento non c’è quel trasporto che, invece, ha avuto Jessica per Davide sin dalla prima esterna. Gianluca, così, nella nuova puntata di Uomini e Donne, uscirà con una nuova corteggiatrice che, tuttavia, lo accuserà di essere un “Narcso” e di pensare unicamente a se stesso e alla propria immagine. Un attacco che la corteggiatrice giustifica facendo notare al tronista l’addio di diverse corteggiatrici a causa del suo carattere. Come risponderà il tronista romano a tale accusa? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne.



