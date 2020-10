Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Camilla lancia l’ultimatum, Maria De Filippi…

Gianluca De Matteis di fronte ad un vero e proprio ultimatum nella nuova puntata di Uomini e Donne. Il tronista, dopo la decisione di Lucrezia Comanducci di lasciare definitivamente la trasmissione, si sta dedicando alle proprie corteggiatrici. Tra tutte le ragazze, il tronista romano è molto attratto da Gabriella. Alla sua corte, però, c’è anche Camilla. Quest’ultima si è dichiarata per il fisioterapista dopo aver conosciuto anche Davide Donadei con cui, però, non è scattata la scintilla. Dopo la dichiarazione, Camilla si aspettava una presa di posizione forte e decisa da parte di Gianluca. La corteggiatrice, in particolare, sperava di poter uscire in esterna con lui. Il tronista, però, non ha fatto ciò che si aspettava Camilla e, nella nuova puntata, ci sarà un risvolto inaspettato.

GIANLUCA DE MATTEIS CHIUDE CON CAMILLA

Camilla, di fronte alla scelta di Gianluca De Matteis di non portarla in esterna, non si presenta in studio e accusa Gianluca di fare i teatrini. La corteggiatrice, attraverso un messaggio inviato alla redazione, annuncia di non voler tornare in studio a meno che non sia Gianluca ad andare da lei a riprenderla. A prendere una presa di posizione è Maria De Filippi. “Lei ti chiede di andarla a riprendere e io vorrei vietare ai tronisti di andare a riprendere a casa le corteggiatrici perchè sono teatrini che ho visto negli ultimi tre anni ed è un modo per chiedere un’esterna”, spiega Maria De Filippi. Il tronista romano, da parte sua, non accetta ultimatum. “Per me può restare a casa. Io vorrei vivermi questo percorso serenamente e vorrei conoscere altre ragazze. Poi non siamo bambini. Io ho 30 anni e lei 25 quindi se sei arrabbiata per una mancata esterna vieni in studio e ne parliamo”, afferma deciso Gianluca. Gianni Sperti attacca Camilla e la accusa di non provare alcun sentimenti per Gianluca. “E’ costruita e finta“, dice Sperti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA