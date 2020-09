Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Chi è il nuovo tronista: un fisioterapista…

Gianluca De Matteis, 30 anni, romano, fisioterapista e con la passione per le moto, è il secondo aspirante tronista di Uomini e Donne dopo Davide Donadei. Senza nessun passato nel mondo dello spettacolo, legatissimo ai genitori e alla sorella, è letteralmente innamorato della moto e si concede spesso dei viaggi in sella. Andare in moto rappresenta una delle sue passioni più grandi. Ogni volta che sale in sella “penso tanto, ragiono su di me, rifletto”, ha dichiarato ai microfoni di Witty Tv. La futura fidanzata di Gianluca dovrà così convidivdere con Gianluca la passione per la moto di cui parla così: “L’asfalto, la strada, la vivi in maniera totalmente differente. Nel senso che gli odori, i colori, i paesaggi che si vedono hanno dei colori, degli odori e dei profumi diversi. E non è tanto un mezzo che ti sposta da un punto A a un punto B. La moto è proprio il percorso che tu fai che ti fa stare bene. Quel silenzio che tu hai mentre stai in moto, te lo vivi, almeno da parte mia, molto intensamente”.

GIANLUCA DE MATTEIS, ASPIRANTE TRONISTA DI UOMINI E DONNE

Gianluca De Matteis è pronto a mettersi in gioco per iniziare una conoscenza con le corteggiatrici che si svilupperà in modo diverso rispetto a ciò che accade nella vita di tutti i giorni. “Esiste secondo te, nella vita, il ruolo di tronista e corteggiatrice?”, chiede un redattore del programma di Maria De Filippi. “Esiste nella vita il ruolo della corteggiatrice e del tronista. Poi alcune volte si confondono, ma tutto dipende dal rapporto che si crea. Se c’è intesa tra due persone non c’è più bisogno di un ruolo”, risponde il trentenne che, nel rapporto a due, si definisce “un po’ stron*o e un po’ buono com’è giusto che venga trattato anch’io perchè avere una persona che, tra virgolette, ti messa in difficoltà, è sicuramente più stimolante“. Con queste dichiarazioni, Gianluca ha conquistato il trono di Uomini e Donne.



