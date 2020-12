Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Corteggiatrici in fuga? Marianna…

Gianluca De Matteis resta senza corteggiatrici? Dopo la scelta di Gabriella e di Dalila di autoeliminarsi non vedendo in lui alcun tipo d’interesse nei loro confronti, Gianluca De Matteis, nella nuova puntata di Uomini e Donne, si ritroverà nuovamente al punto di partenza. Con Marianna, l’ultima arrivata in trasmissione che ha scelto di non portare avanti la conoscenza con Armando Incarnato per concentrarsi sul loro rapporto, sembrava esserci feeling, ma come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata in onda oggi, ci sarà l’ennesimo colpo di scena. Al centro dello studio, il tronista romano che, più volte, è stato accusato di non essere realmente interessato alle sue corteggiatrici, eliminrà Marianna ammettendo di non provare nulla nei suoi confronti.

LUCREZIA COMANDUCCI ATTACCA GIANLUCA DE MATTEIS

Gianluca De Matteis è pronto ad innamorarsi? Secondo Lucrezia Comaducci che ha avuto modo di conoscerlo prima di dichiararsi per Armando Incarnato, il tronista romano di Uomini e Donne non sarebbe realmente pronto a vivere una vera e propria storia d’amore. “Ritengo che non sia pronto a stare con qualcuno e a creare una storia d’amore. E quello che ho visto ha confermato il mio pensiero”, ha detto Lucrezia a Uomini e Donne Magazine. Un pensiero che condivide anche Gianni Sperti che, più volte, ha attaccato il tronista vedendo in lui un atteggiamento freddo e distaccato nei confronti delle sue corteggiatrici. Cosa accadrà nella puntata di oggi? Gianluca, dopo aver eliminato Marianna, ammetterà di non essere pronto a vivere serenamente l’avventura sul trono? Lo scopriremo nel corso dell’appuntamento di oggi.



