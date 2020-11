Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Elimina le corteggiatrici e scoppia la bufera

Gianluca De Matteis elimina alcune corteggiatrici e scoppia la polemica nello studio di Uomini e Donne. Il tronista che sembra visibilmente preso solo da Gabriella con cui è scattato anche un bacio, dopo aver chiesto alla redazione di conoscere alcune ragazze viste in fotografia, non provando alcun interesse nei suoi confronti, ha deciso di eliminarle. “Elimino Veronica e Giulia. Con loro c’è un’ottima affinità mentale, ma non ho percepito altro con Veronica in esterna e con Giulia durante il ballo e poi elimino anche Emanuela perchè ho capito che non ho intenzione di conoscerla e non voglio fare perdere tempo a te. Non sono qui a cercarmi un’amica“, spiega Gianluca De Matteis. “Su questa cosa non sono d’accordo. Io, sinceramente, non le avrei proprio fatte scendere“, commenta Davide Donadei.

Gianluca De Matteis spiega di non aver sentito quel quid in più necessario per portare avanti una conoscenza. “Tanto lo percepisci subito se c’è chimica o meno”, aggiunge ancora Gianluca. “Vorrei sapere perchè hai fatto scendere me”, incalza poi una delle corteggiatrici eliminate. “Mi ha molto incuriosito la tua immagine. Poi mi sono stati chiesti due nomi ed ero indeciso se portarti in esterna. Non pensavo di eliminarti, ti ho visto e so che non ho voglia”, risponde Gianluca. “Potevi evitare perchè le persone fanno dei sacrifici per venire qui”, replica ancora la ragazza. “A Uomini e Donne hai la possibilità di fare un percorso diverso perchè il colpo di fulmine puoi trovarlo anche a casa. Se ti basi solo sull’approccio fisico, non ha senso il programma che ha un percorso lungo“, obietta Gianni Sperti che non condivide il modo con cui Gianluca sta affrontando il suo percorso sul trono.



