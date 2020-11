Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Gabriella va via, lui lascia lo studio…

Dopo la dura discussione tra Nicola Vivarelli e Veronica, la puntata di Uomini e Donne di oggi ha visto al centro dello studio Gianluca De Matteis. Il tronista romano, dopo aver rivissuto l’esterna fatta con Francesca, una nuova corteggiatrice, si confronta con Gabriella, la ragazza che, più di tutte, l’ha conquistato. “Ho riflettuto molto dopo la puntata che non mi è piaciuta affatto. Ti ho pensato, avevo voglia di vederti e quello che mi aspetto è che quando entri e ti siedi sul trono, mi fai un saluto. Balliamo e non ti sento e te l’ho detto apertamente. Non sono il tipo di donna che m’innamoro dell’aria fritta. Sono proprio demotivata, non ho nessuna voglia di rimanere. Sono sincera“, afferma decisa Gabriella che si chiede se Gianluca abbia realmente un interesse nei suoi confronti.

GIALUCA DE MATTEIS E L’ADDIO DI GABRIELLA

“Sono spiazzato”, risponde Gianluca la cui reazione silenziosa non piace a Gianni Sperti. “Devi rispondere, hai troppi filtri. Magari fuori sei diverso, ma io ti giudico per il tuo percorso e appari troppo costruito”, commenta Gianni Sperti. Gianluca ammette di essere in crisi e di non voler salutare Gabriella. “Non voglio che tu vada via perchè sei la ragazza che mi piace di più”, aggiunge poi il tronista romano. “Gabriella cosa vuoi fare?“, chiede Maria De Filippi. “Vado via. Il fatto di piacergli più delle altre non mi basta”, risponde la corteggiatrice. “Dove vai? A me piaci tu come donna e per quella che sei”, insiste Gianluca, visibilmente in difficoltà di fronte alla decisione della corteggiatrice. Gabriella, però, non cambia idea e Gianluca lascia lo studio per provare, probabilmente, a farla restare.



