Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Il biglietto di Nicola e l’esterna con Camilla..

Gianluca De Matteis sorprende il pubblico di Uomini e Donne leggendo un biglietto che le gli ha lasciato Nicola, cavaliere de trono over che, in seguito ad una sua domanda, è riuscito ad aprirsi raccontando i cinque anni d’inferno vissuti a causa di un incidente. Nel biglietto, Nicola ha ringraziato Gianluca perchè con una semplice domanda gli ha permesso di farsi conoscere un po’ di più. “Da oggi hai un alleato in più”, ha scritto poi Nicola nel biglietto. Poche parole che hanno fatto davvero piacere a Gianluca che, poi, si accomoda al centro dello studio accanto a Davide Donadei per affrontare la discussione con Camilla. Quest’ultima si è dichiarata per Gianluca, ma Davide ha provato a farle cambiare idea. “Hai fatto bene perchè ti sei giocato l’ultima chance, ma perchè non l’hai fatto in studio?”, chiede il tronista romano. “Perchè qui è più difficile”, risponde Davide.

GIANLUCA DE MATTEIS CONQUISTA CAMILLA

Dopo la dichiarazione di Camilla per Gianluca, il tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne si sono visti in esterna. Camilla ha ribadito il proprio interesse per Gianluca non essendo mai stata realmente interessata a Davide. “Non mi trasmetti niente. E’ come se abbracciassi un amico”, afferma in studio Camilla. “Sono venuto in camerino da te per una cosa mia”, afferma Davide che ribadisce di aver provato interesse per lei, ma di accettare la sua decisione. “Non ho voglia di perdere tempo e di farti perdere tempo”, aggiunge ancora Camilla. Una decisione che Davide accetta serenamente.



