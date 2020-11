Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Il tronista beffa Armando: Marianna sceglie…

Gianluca De Matteis beffa Armando Incarnato. Il tronista romano di Uomini e Donne fatica a legarsi ad una corteggiatrice, ma nella puntata del dating show in onda oggi, la scelta di Marianna, una delle ultime arrivate, gli regalerà una gioia. Marianna, infatti, è arrivata in trasmissione per conoscere lui e Armando Incarnato con cui, tuttavia, ha già avuto un piccolo scontro. Il ritorno in trasmissione di Lucrezia Comanducci ha spinto il cavaliere napoletano a dedicarsi alla dama bionda che, per il momento, non avrebbe intenzione di conoscere altri uomini. Di fronte all’atteggiamento di Armando, Marianna, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, deciderà di chiudere definitivamente con Armando per corteggiare solo Gianluca. Come reagirà il tronista romano di fronte a questa scelta?

GIANLUCA DE MATTEIS AL BIVIO

La decisione di Marianna di restare a Uomini e Donne solo per lui sarà una boccata d’aria fresca per Gianluca De Matteis il cui percorso sul trono si sta rivelando più complicato del previsto. La decisione di Gabriella ha spiazzato Gianluca che si è ritrovato con la sola Dalila con cui, però, gli scontri non mancano. La corteggiatrice ha deciso di corteggiarlo perchè molto interessata a lui, ma di fronte all’atteggiamento disinteressato del fisioterapista, ha messo le mani avanti dicendosi pronta anche ad andarsene. Gianluca ha ribadito di provare un forte interesse per Dalila, ma di voler conoscere altre persone, in primis Marianna. Il percorso del tronista continuerà solo con loro due?



