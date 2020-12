GIANLUCA DE MATTEIS, UOMINI E DONNE/ “Chiudo con Marianna, non ho voglia di…”

Confronto pacifico tra Gianluca De Matteis e Marianna a Uomini e Donne. Al centro dello studio, il tronista romano spiega i motivi che l’hanno spinto a chiudere la sua conoscenza con la corteggiatrice dopo averne parlato con la redazione. “Ho pensato a quello che stiamo vivendo e alle esterne che abbiamo fatto e non quella voglia di vederci e sentirci. Non ho voglia di prenderti in giro fingendo un interesse che non c’è e penso che tu sia una persona intelligente per capire il mio punto di vista. Ti chiedo anche scusa se ti ho fatto credere il contrario”, ammette sinceramente Gianluca. “Non me l’aspettavo sinceramente, ma questo dipende dal fatto che provi qualcosa nei confronti di altre persone?”, chiede Marianna. “La mia decisione non dipende da altre persone“, risponde il tronista. Marianna accetta la decisione di Gianluca e torna a casa (aggornamento di Stella Dibenedetto).

GIANLUCA DE MATTEIS CHIUDE CON MARIANNA

Colpo di scena a Uomini e Donne nella puntata in onda oggi. A spiazzare il pubblico, ma anche Maria De Filippi e Tina Cipollari sarà Gianluca De Matteis che, rimasto con la sola Marianna che lo ha preferito ad Armando Incarnato, annuncerà di voler eliminare anche quest’ultima con la quale non è scattato niente. Le anticipazioni della puntata in onda oggi pubblicate dal Vicolo delle news, parlano di un Gianluca De Matteis sempre più in difficoltà. Se Davide Danadei è sempre più preso tra Chiara e Beatrice tra le quali c’è sicuramente la sua scelta, il tronista romano non è riuscito a costruire un rapporto solido con le sue pretendenti. Tra le ragazze che hanno deciso di autoeliminarsi non vedendo alcun interesse nei loro confronti da parte di Gianluca, tra le ragazze che sono state eliminate dal tronista, il numero delle corteggiatrici di Gianluca si è ridotto notevolmente.

GIANLUCA DONADEI VICINO ALL’ADDIO A UOMINI E DONNE

La scelta di Gianluca De Matteis di eliminare Marianna è l’inidizio di ciò che avverrà tra qualche settimana nello studio di Uomini e Donne. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, nella nuova registrazione del dating show di canale 5, Gianluca ha annunciato l’addio al trono non provando interesse nei confronti delle sue corteggiatrici. Quello che avverrà oggi in puntata con Marianna sarà, dunque, il chiaro segnale di ciò che avverrà nelle prossime settimane? Gianni Sperti non si mostrerà sorpreso essendo stato sempre sicuro del poco interesse di Gianluca nei confronti delle sue pretendenti.



