Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Lite con Davide Donadei per Beatrice?

Il percorso sul trono di Uomini e Donne di Gianluca De Matteis si sta rivelando più difficile del previsto. Dopo essere stato accusato di essere un narcisista da Gabriella con cui è riuscito a ritrovare la serenità, nella nuova puntata del dating show di canale 5, Gianluca uscirà con Dalila, una ragazza dal carattere molto forte che si è presentata attirando immediatamente l’attenzione di Maria De Filippi. Tuttavia, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata odierna, Gianluca finirà al centro delle accuse di Davide Donadei. Finora, i due tronisti sono sempre andati d’accordo sostenendosi a vicenda. Nella puntata in onda oggi, però, qualcosa cambierà. Davide, infatti, punterà il dito contro il 30enne romano accusandolo d’imitare le sue mosse.

GIANLUCA DE MATTEIS E DAVIDE DONADEI, LITE A UOMINI E DONNE?

Davide Donadei sta conoscendo Beatrice, Chiara e Rossana e con tutti e tre si è lasciato andare a baci passionali. Stando a quello che svelano le anticipazioni del Vicolo Delle News, il tronista pugliese accuserà Gianluca d’imitare le sue mosse. Secondo Davide, il tronista romano avrebbe cominciato a baciare le sue corteggiatrici dopo aver visto i suoi baci. Come reagirà De Matteis di fronte a tali accuse? Replicherà sostenendo le proprie ragioni? Non è escluso che nella discussione possa intromettersi Armando Incarnato con cui Gianluca ha avuto discussioni e incomprensioni sin dall’inizio del suo percorso sul trono. Per il bel tronista romano, dunque, l’esperienza nel programma di Maria De Filippi si sta rivelando più difficile del previsto.



