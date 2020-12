Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ “Ruba” Marianna ad Armando Incarnato…

Prima gioia per Gianluca De Matteis in arrivo nella nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo aver discusso animatamente con Dalila che ha lasciato lo studio non credendo all’interesse di Gianluca nei suoi confronti, il tronista romano tornerà al centro dello studio per un nuovo confronto con Marianna e, di conseguenza, anche con Armando Incarnato con cui ha già diversi scontri prima per Lucrezia Comanducci che è tornata in trasmissione per corteggiare il cavaliere napoletano e poi con la stessa Marianna che ha chiamato la redazione chiedendo di poter conoscere sia Armando che Gianluca. Alla nuova dama, però, sono bastati pochi giorni per decidere con chi continuare la conoscenza. Decisa, sicura di sè e determinata a trovare l’amore, Marianna annuncerà la sua decisione spiazzando tutti.

Marianna si dichiara a Gianluca De Matteis

Dopo aver fatto un’esterna con Gianluca De Matteis ed essersi trovata a proprio agio con lui, dopo aver conosciuto anche Armando Incarnato e non aver gradito alcuni suoi atteggiamenti, Marianna, nella nuova puntata di Uomini e Donne, si dichiarerà per il tronista romano il cui percorso sul trono si sta complicando sempre di più. Dopo aver visto andare vie le sue corteggiatrici, in primis Gabriella che sembrava la sua preferita, Gianluca sta cercando di lasciarsi andare senza rinunciare alla propria personalità. Anche Dalila, però, dopo un’ottima partenza, ha fatto un passo indietro richiedendo più attenzioni, farà lo stesso anche Marianna?



