Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Scarica Lucrezia Comanducci e…

Gianluca De Matteis torna al centro dello studio di Uomini e Donne insieme a Lucrezia Comaducci e Armando Incarnato? Il tronista romano, dopo essere rimasto molto colpito da Gabriella con cui ha fatto un’esterna piena di emozioni, continua ad essere molto interessato alla 33enne corteggiatrice bionda che, tuttavia, non ha ancora deciso se corteggiare il fisioterapista romano o sedersi tra le dame del trono over per continuare a conoscere e frequentare Armando Incarnato. Dopo aver concesso a Lucrezia tutto il tempo necessario per prendere una decisione serena, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Gianluca, stanco di far parte di un triangolo amoroso di cui non pensava di poter far parte, prenderà una decisione lasciando campo libero al cavaliere napoletano e alla stessa Lucrezia.

GIANLUCA DE MATTEIS CHIUDE CON LUCREZIA A UOMINI E DONNE

Un’esterna per Gianluca De Matteis e Lucrezia Comanducci per chiarire la natura del loro rapporto dovrebbe essere al centro della nuova puntata di Uomini e Donne. Il tronista vorrebbe una decisione da parte della corteggiatrice bionda la quale si mostrerà anche indecisa. In studio, però, sarà il tronista romano a prendere in mano la situazione annunciando di non voler portare avanti tale situazione non trovandosi a proprio agio all’interno di un triangolo che non gli permette di vivere serenamente l’avventura sul trono. Come reagirà Lucrezia di fronte alla decisione di Gialuca? Dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, sappiamo che la Comanducci lascerà lo studio per poi rientrare e dichiararsi per Armando lasciandosi poi andare ad una segnalazione sul tronista dopo aver ascoltato le altre corteggiatrici parlare in camerino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA