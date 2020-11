Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Torna Gabriella Maglione? Il tronista…

Momento difficile per Gianluca De Matteis dopo la decisione di Gabriella Maglione di autoeliminarsi non vedendo in lui un grande interesse nei suoi confronti. Tra tutte le corteggiatrici di Uomini e Donne, però, Gabriella è quella che è riuscita a smuovere qualcosa nel tronista romano che, nella puntata odierna del dating show di canale 5, riceverà un’amara notizia. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, Gianluca, sentendo la mancanza di Gabriella, ha chiesto alla redazione di chiederle di tornare in trasmissione. La Maglione, però, non sarà presente in studio non volendo più tornare a corteggiare Gianluca che, con i suoi atteggiamenti, l’ha allontanata. Cosa farà, dunque, Gialuca? Al suo cospetto sono arrivate nuove ragazze e tra queste spicca Dalila. Si dedicherà unicamente a lei?

GIANLUCA DE MATTEIS, LA VERITA’ SU GABRIELLA MAGLIONE

Gabriella Maglione è la corteggiatrice che piace di più a Gianluca De Matteis che sperava in un finale diverso. Il tronista ha parlato di Gabriella in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. “Non me l’aspettavo per niente perchè è successo all’improvviso in un momento in cui avevo manifestato la mia difficoltà emotiva. Mi è dispiaciuto tanto perchè ho la sensazione che ci siamo conosciuti poco, ma dietro ci possa essere molto di più. Gabriella mi piace. Ho avuto dubbi sulla nostra compatibilità caratteriale, ma a pelle mi sento trasportato. Sento che c’è chimica, feeling e che potremmo divertirci e stare bene insieme”, ha spiegato il tronista che ora dovrà cercare un’altra corteggiatrice con cui costruire un rapporto dopo la decisione finale di Gabriella di non tornare in trasmissione.



