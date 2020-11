Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Tra Dalila e Marianna, il tronista…

Gianluca De Matteis tra Dalila e Marianna. Il tronista di Uomini e Donne è sempre più in difficoltà e fatica a lasciarsi andare con le sue corteggiatrici che, dopo qualche esterna, decidono di andare via. E’ accaduto anche con Gabriella che, tra tutte le ragazze che hanno provato a conquistarlo, è quella che ha suscitato maggior interesse nel tronista romano che non gode di tanta fiducia da parte degli opinionisti di Uomini e Donne, in particolare da Gianni Sperti sicuro che Gianluca non sia realmente interessato alle ragazze presenti in trasmissione per lei. L’ultima arrivata alla sua corte è Marianna che, tuttavia, sta uscendo anche con Armando Incarnato che appare, però, molto preso dal ritorno di Lucrezia Comanducci che ha deciso di riprovarci. Marianna, dunque, si dichiarerà esclusivamente per Gianluca?

GIANLUCA DE MATTEIS ABBANDONATO DA DALILA?

Se Marianna, dopo la prima esterna, si è detta soddisfatta della conoscenza con Gianluca De Matteis, Dalila non ha perso occasione per far notare al tronista romano le sue mancanze. Esattamente com’è accaduto in altri momenti della stagione, anche Dalila lamenta il poco interesse di Gianluca nei suoi confronti. La corteggiatrice vorrebbe avere delle piccole conferme del suo interesse che, tuttavia, finota, non sono arrivate. Il tronista, da parte sua, ha ribadito di essere fatto così, di non potersi snaturare e di cercare di dimostrare come può l’interesse che prova nei suoi confronti. Basterà questo per convincere Dalila a restare in trasmissione o anche lei deciderà di autoeliminarsi? Se, dunque, Davide Donadei è diviso tra Chiara, Beatrice e Valeria, il trono di Gianluca è sempre più in bilico.



