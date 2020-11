GIANLUCA DE MATTEIS, UOMINI E DONNE/ “Marianna è bona, voglio conoscerla”

Gianluca De Matteis non nasconde di voler conoscere Marianna, la ragazza che ha chiamato la redazione sia per conoscere lui che per Armando Incarnato che non accetta di condividere le sue attenzioni con il tronista romano. “Lei è bona, voglio conoscerla”, ha ammesso il tronista romano che non vuole vivere di rimpianti e ha intenzione di darsi una possibilità. Marianna, da parte sua, ha spiegato di essersi trovata bene in esterna con Gianluca avendo trovato in lui una persona semplice e disponibile e che l’ha messa totalmente a suo agio. Gianluca, da parte sua, non ha chiesto a Marianna di scegliere volendole dare tutto il tempo necessario per scegliere tra i due. Dopo Dalila, il tronista romano si lascerà andare con Marianna? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIANLUCA DE MATTEIS TRA ARMANDO INCARNATO E MARIANNA

Gianluca De Matteis torna ad essere al centro di un triangolo amoroso con Armando Incarnato. Il tronista e il cavaliere napoletano del trono over di Uomini e Donne, all’inizio della stagione, si sono contesi le attenzioni di Lucrezia Comanducci che ha poi lasciato definitivamente la trasmissione dopo essersi dichiarata per Armando. Sia Incarnato che Gianluca stanno continuando a cercare l’amore in tv e sono sempre di più le corteggiatrici che arrivano in studio per conoscere entrambi. A chiedere di poter conoscere e frequentare sia Armando che Gianluca è stata Marianna dando il via ad un nuovo triangolo amoroso. Marianna, infatti, sta uscendo con entrambi. La situazione andrà avanti ancora a lungo o sarà lei stessa a scegliere con chi continuare? Tra Armando e Gianluca non mancano così le varie discussioni.

GIANLUCA DE MATTEIS: “NON VOGLIO SNATURARMI”

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, Gianluca De Matteis ha spiegato di non essere disposto a cambiare la propria natura per una donna. Accusato da più parti di essere troppo freddo e razionale, il tronista romano ha dichiarato: “Non sono affatto disposto a snaturarmi pur di piacere alla donna che ho davanti…”. De Matteis, poi, ha anche svelato il motivo per cui ha deciso di cercare l’amore in tv pur essendo corteggiato anche nella vita di tutti i giorni: “Desideravo dare una scossa alla mia vita, di cambiare le carte in tavola dopo la fine della mia ultima relazione…”. Con queste premesse, riuscirà a trovare l’amore? Dopo l’addio di Gabriella, il tronista è concentrato su Dalila con cui, però, non mancano le discussioni.



