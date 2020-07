Gianluca Delli Ficorelli, marito Monica Leofreddi/ “Voglio invecchiare insieme a lui”

Non solo TV per Monica Leofreddi che ha una vita privata molto soddisfacente. La giornalista è legata da molti anni a Gianluca Delli Ficorelli, sposato nel 2015 dopo ben 11 anni insieme. Insieme hanno avuto due figli: Riccardo e Beatrice. “In un lungo periodo di tempo ho avuto altre priorità e ho messo la famiglia davanti a tutto” ha ammesso in un’intervista di qualche tempo fa. Il matrimonio è arrivato per la Leofreddi all’età di 50 anni ma si è detta felicissima di questa scelta: “A chi mi dice che mi sono sposata troppo tardi – ha sottolineato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi di qualche tempo fa – rispondo che l’ho fatto nel momento giusto, con la persona con la quale invecchierò. Siamo felici e abbiamo già due splendidi bambini, non potrei desiderare altro”.

Gianluca Delli Ficorelli, Monica Leofreddi gelosissima del marito

Gianluca Delli Ficorelli non è però il primo marito di Monica Leofreddi. La conduttrice ha alle spalle un matrimonio lampo in gioventù con un argentino. Lo confessò proprio al settimanale Chi: “In passato ho commesso l’errore di sposarmi con un ragazzo argentino. Ero giovane, è stata una sbandata”. Tornando al marito, la Leofreddi ha ammesso di esserne “gelosissima. -e ancora – è un bel ragazzo. Il 13 giugno festeggeremo i tredici anni di matrimonio. E’ stato il giorno più bello della mia vita.” Delli Ficorelli ha però vissuto un momento di difficoltà durante il periodo del lockdown. È stata proprio la Leofreddi a raccontarlo ospite a La Prova del cuoco: “Mio marito per il suo studio dentistico sta avendo difficoltà a trovare tutto il materiale e il rifornimento di cui ha bisogno e i costi, ora, sono dieci volte più alti rispetto a prima” .



