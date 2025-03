Il re del calciomercato Gianluca Di Marzio, chi è l’ospite di Geppy Cucciari a Splendida Cornice

C’è anche Gianluca Di Marzio tra i protagonisti di Splendida Cornice, in onda questa sera, giovedì 27 marzo, su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Il celebre giornalista, re del calciomercato e famosissimo telecronista, è pronto a raccontarsi tra presente, passato e futuro. Grande curiosità di ripercorrere la sua carriera, la passione per il mondo del calcio ereditata dal papà Gianni Di Marzio, che fu allenatore di grande successo.

A ricordarlo con amore sono soprattutto i tifosi del Catania, il cui spirito il padre di Gianluca aveva interpretato meravigliosamente. “Mio padre aveva un rapporto viscerale con Catania ed era sua abitudine andarci almeno una volta l’anno, per rivedere i suoi colori”, ha raccontato in una intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia.

Gianluca Di Marzio, passione calciomercato e legame con le proprie radici: “Non sono stato figlio modello ma…”

Oggi Gianluca Di Marzio è un volto molto conosciuto in ambito giornalistico e televisivo, racconta il calciomercato delle grandi squadre di Serie A e condivide questa passione con la moglie Anna Maria. Anche lei, come lui, è giornalista, ma al contrario si tiene alla larga dalle luci dei riflettori. Dalla loro storia d’amore sono nate due figli gemelli, Giovanni e Gaia, a cui sono entrambi molto legati.

Ma Gianluca Di Marzio è estremamente legato alle sue radici, come ricorda orgoglioso in un passaggio tenero e ricco di nostalgia. “Non sono stato proprio un figlio modello per la mia città, Castellammare di Stabia, una trentina di chilometri da Napoli. Lì sono nato il 28 marzo del 1974, sono Ariete per gli amanti dei segni zodiacali, non chiedetemi l’ora e comunque non sono un fanatico degli ascendenti”, ha precisato il celebre giornalista sportivo.

