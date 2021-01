Gianluca e Denicet lasciano Uomini e Donne/ Gemma e Maria piangono, Tina…

Un’altra coppia si è formata nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Dopo il duro scontro tra Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Gianluca e Denicet che, dopo essersi frequentati per un po’, annunciano un’importante novità. Il rapporto tra il cavaliere e la dama è cominciato da una videochiamata di ben sei ore. Da quella videochiamata i due hanno continuato a sentirsi e a frequentarsi. Un feeling immediato che ha travolto entrambi e che ha portato Gianluca a prendere una decisione. “Voglio chiedere a Denicet di continuare a frequentarci fuori perchè, secondo me, non ha più senso restare”, ammette il cavaliere. Denicet accetta volentieri e la decisione dei due scatena reazioni diverse in studio.

LACRIME IN STUDIO PER GIANLUCA E DENICET

La nascita della coppia di Gianluca e Denicet scatenano le lacrime di Maria. La dama chiede scusa a Denicet e ammette di non aver mai creduto nel loro futuro insieme. “Chiedo scusa a Denicet perchè all’inizio l’ho odiata, ma devo fare un passo indietro vedendoli ora”, dice Maria che ammette di aver provato una forte antipatia nei suoi confronti essendo uscita a sua volta con Gianluca. Anche Gemma Galgani, tornata single dopo la fine della storia con Maurizio, piange e ammette di aver ascoltato nelle parole di Gianluca e Denicet le parole dette da lei e Maurizio che, vedendola in difficoltà, ha provato a confortara scatenando la reazione di Gemma che è convinta che il gesto di Maurizio nasconda ancora un interesse nei suoi confronti. Tina Cipollari non perde così occasione per punzecchiarla.





© RIPRODUZIONE RISERVATA