Gianluca e Lorenzo Arena, i figli di Bruno Arena de I Fichi D’India/ “Grazie della vita vissuta insieme”

Gianluca e Lorenzo, chi sono i figli di Bruno Arena

Gianluca e Lorenzo Arena sono i figli di Bruno Arena, scomparso oggi, mercoledì 28 settembre, a 65 anni. Nati dal grande amore con la moglie Rosy Marrone, Gianluca e Lorenzo erano il bene più prezioso del comico. Se di Lorenzo non si sa quasi niente, di Gianluca che, invece, ha scelto di seguire le orme di papà, ci sono più informazioni. Gianluca, infatti, è un cabarettista. Dopo un diploma in grafica pubblicitaria, ha scelto di seguire la passione per la recitazione e la comicità perchè “il palco è la mia vita”. Una delle ultime promesse fatte a papà Bruno riguarda proprio il suo lavoro.

“Anche se non abbiamo condiviso tanti palchi (e non solo), questo è quello che ricordo con più gioia, ci tornerò papà, ci tornerò sul palco, anche se secondo te ho dei tempi comici penosi”, si legge nella didascalia di una foto che Gianluca ha pubblicato sul proprio profilo Instagram a dicembre 2021.

Gianluca e Lorenzo Arena, toccante addio a papà Bruno

Gianluca e Lorenzo Arena hanno salutato papà Bruno con toccanti messaggi pubblicati tra le storie Instagram dei rispettivi profili. “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato” – scrive Gianluca nel suo messaggio d’addio a papà Bruno. “Buon viaggio papà, lasci un vuoto immenso”, aggiunge.

“Grazie papà della bella vita vissuta insieme” – comincia così invece il messaggio di Lorenzo. “Spero tu possa viverne una altrettanto bella. Buon riposo”, concluse.

