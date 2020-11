Gianluca e Sitara, Matrimonio a Prima Vista Italia/ Divorzieranno oppure no? La risposta…

Gianluca e Sitara, Matrimonio a Prima Vista Italia 2020, divorzieranno oppure no?

Gianluca e Sitara rimarranno insieme o divorzieranno in quest’ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista 2020? Il programma sta per volgere al termine e proprio questa sera dovranno comunicare alla sessuologa Nada Loffredi, a Mario Abis e allo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini, quali sono le sue intenzioni sul loro futuro. Una speciale puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia presente poi sulla piattaforma streaming di Real Time mostrerà anche quello che succederà in seguito ma, fino ad allora, i fan dovranno fare i conti con tutto quello che i due hanno messo in campo questi mesi. Sitara è davvero molto volubile e un po’ incontrollabile in alcune sue esternazioni mentre Gianluca, dal canto suo, non ha reso le cose facile alla sua neo moglie soprattutto quando è venuto fuori il fatto che proprio lui, in passato, è stato ad un passo dal sì con un’altra donna che lo ha poi abbandonato sull’altare.

Sitara ha tradito Gianluca con Andrea di Matrimonio a Prima Vista Italia?

Il viaggio di nozze non è andato molto bene per Gianluca e Sitara e le discussioni non sono mancate così come le lacrime e gli abbracci, ma il ritorno a casa non ha migliorato le tensioni. Sitara si mostra sempre molto aggressiva a differenza di quello che continua a fare lui, sempre molto accondiscendente. A niente è valso nemmeno il tentativo del bel Gianluca di provare a calmare Sitara facendole notare il suo comportamento un po’ sopra le righe visto che anche in quel frangente, lei ha dato di matto. Ormai sembra che il loro destino sia segnato tanto che le anticipazioni non solo parlano di Gianluca pronto a restituire la fede e lasciare la moglie ma anche di un possibile tradimento tra protagonisti, un vero e proprio valzer di coppie che avrebbe spinto la bella mora tatuata tra le braccia di Andrea (marito di Nicole, almeno fino al sicuro divorzio). Ma sarà vero oppure no? Lo scopriremo solo in quest’ultima puntata.



