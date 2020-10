Gianluca e Sitara/ Si lasciano? Luna di miele critica… (Matrimonio a Prima Vista)

Gianluca e Sitara, Matrimonio a Prima Vista: la coppia divertente scoppierà in luna di miele?

Gianluca e Sitara saranno la sorpresa della seconda puntata di Matrimonio a Prima Vista? Secondo le prime anticipazioni sembra che la neo sposa scoprirà presto che il marito è stato ad un passo dal matrimonio proprio l’anno scorso e questo la lascerà un po’ senza parole. I due sono arrivati in corsa nel programma e chi ha seguito la prima puntata lo sa bene. Quando si è reso necessario sostituire una coppia, per via della rinuncia di lei per via del suo lavoro in ospedale, i due sono stati avvisati in stile C’è Posta per te con una lettera consegnata al domicilio.

Gianluca e Sitara in viaggio di nozze dopo il matrimonio a sorpresa

La coppia ha scoperto così che da lì a poco avrebbe affrontato il matrimonio con tutta l’emozione del momento. Sitara Rapisarda e Gianluca Elifani si sono avviati all’altare non prima dello scambio di regali e mentre lui le ha fatto avere un guscio di cocco lavorato con le sue mani, lei gli ha mandato un album di sue foto da bambina e questo lo ha portato alle lacrime. Lo stesso Gianluca ha poi ammesso che secondo lui gli esperti hanno fatto un bel lavoro in questo caso e anche la sorella si è commossa sicura che adesso si fa sul serio e non si può più tornare indietro. Dopo il sì i due sono vicini e molto sornioni e si rivelano subito essere i più divertenti e divertiti di questa edizione, continueranno ad essere così anche in questa seconda puntata in onda questa sera?

