Gianluca Ferrero, chi è nuovo presidente Juventus?/ “Uomo di fiducia Exor”

Gianluca Ferrero è destinato a diventare il nuovo presidente della Juventus, dopo il terremoto societario delle ultime ore, che ha condotto alle dimissioni in blocco del Consiglio di Amministrazione e all’addio repentino di Andrea Agnelli e del suo vice, Pavel Nedved, oltre a quello di Maurizio Arrivabene, il quale traghetterà la società fino alla prossima assemblea degli azionisti, convocata per il 18 gennaio 2023. In questi minuti, Exor, holding della famiglia Agnelli, ha comunicato che indicherà Gianluca Ferrero per ricoprire il ruolo di presidente del club bianconero.

Come si legge nella nota stampa diramata, “in qualità di consulente aziendale, revisore dei conti, membro di consigli e comitati di diverse società, il signor Ferrero ha una significativa esperienza e le necessarie competenze tecniche, oltre a una genuina passione per il club bianconero, che lo rendono la persona più qualificata a ricoprire questo incarico. Exor pubblicherà l’elenco completo dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione entro i tempi previsti dalla legge”.

GIANLUCA FERRERO, CHI È IL NUOVO PRESIDENTE DELLA JUVENTUS?

Molti tifosi della Juventus in questi minuti si stanno domandando chi sia il nuovo presidente della società, Gianluca Ferrero, il cui nome risulta sconosciuto ai più. Nato a Torino nel 1963, si è laureato in Economia e Commercio nel 1988. È iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 1989 e al Registro dei Revisori Legali dal 1995. È anche consulente del giudice presso il medesimo Tribunale. È presidente del collegio sindacale di Fincantieri S.p.A., Luigi Lavazza S.p.A, Biotronik Italia S.p.A., Praxi Intellectual Property S.p.A., P. Fiduciaria S.r.l., Emilio Lavazza S.a.p.a., Gedi Gruppo Editoriale S.p.A., Nuo S.p.A. e Lifenet S.r.l. Ricopre la carica di sindaco effettivo in Fenera Holding S.p.A..

Inoltre, il nuovo presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, è vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Banca del Piemonte e membro del Consiglio di Amministrazione di Italia Independent Group S.p.A. e Pygar S.r.l..











