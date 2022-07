Gianluca, fidanzato di Antonella Fiordelisi/ Lo ha lasciato per andare al GF VIP?

Gianluca il fidanzato di Antonella Fiordelisi, chi è e come va la loro relazione

Gianluca è il fidanzato dell’influencer Antonella Fiordelisi. Dopo l’importante storia d’amore con Francesco Chiofalo e alcuni flirt con figure importanti del mondo del calcio, Antonella aveva trovato la felicità qualche mese fa al fianco di Gianluca, un imprenditore campano. Di lui non si sa molto, a quanto pare è un uomo abbastanza riservato, qualche anno più grande di lei e si definisce anche un mental coach. Mesi fa era stata proprio la fotomodella a confermare i rumors su un suo presunto flirt dichiarando sui social: “I rumors dicono che mi sto sentendo con un ragazzo. I rumors sono veri”.

Antonella sui social non ha mai postato una foto insieme a Gianluca e di lui pare non esserci traccia, se fino a qualche settimana fa la loro relazione sembrava comunque procedere a gonfie vele, attualmente pare che la situazione sia decisamente cambiata. E’ il quotidiano “The pipol” ad annunciare la rottura tra i due, a quanto pare Antonella sarebbe stata molto presa da Gianluca ma probabilmente lui non ha lasciato il segno nella sua vita o forse come sostengono molti rumors e il suo stesso ex Francesco Chiofalo, Antonella avrebbe preferito un programma televisivo alla sua storia d’amore.

Antonella Fiordelisi ha lasciato Gianluca per entrare al Grande Fratello Vip? Le dichiarazioni di Francesco Chiofalo

Come abbiamo già detto, fino a qualche settimana fa la relazione sentimentale tra Antonella Fiordelisi e Gianluca andava a gonfie vele, la carriera della fotomodella invece non sembrava andare benissimo visto il rifiuto di Carlo Conti al programma Tale e Quale Show. Eppure la ruota gira per tutti e a quanto pare i rumors affermano che Antonella Fiordelisi avrebbe ricevuto la proposta di entrare in una delle case più amate d’Italia, quella del Grande Fratello Vip.

Tutto meraviglioso, se non fosse per il fatto che l’influencer potrebbe aver lasciato Gianluca proprio per immolarsi in questa nuova avventura televisiva. Parole forti, che hanno scatenato una polemica nel mondo dei social, arrivano dall’ex fidanzato di Antonella, Francesco Chiofalo, che su Instagram ha affermato: “Di mortate di fama ne ho viste talmente tante, ma vedere che una persona fidanzata si finge single, perché secondo la sua testa aumentano così le chance di essere presa all’interno di un programma televisivo, è davvero terribile. Mi rendo conto che al peggio non c’è fine. Mi sento fortunato io che per fare tv non ho mai dovuto scendere a questi escamotage”.

