Gianluca Fubelli e Federica Camba a Pechino Express?/ “Sarebbe bellissimo, amiamo i viaggi”

Gianluca Fubelli e Federica Campa concorrenti a Pechino Express?

Gianluca Fubelli, alias Scintilla, e Federica Campa si sono sposati da pochi mesi. Ai microfoni del settimanale Mio, la coppia di neo sposi non hanno escluso la partecipazione a un reality show. Ma quale programma hanno in mente? Si tratta proprio di Pechino Express.

“Una partenza in coppia sarebbe fattibile, Pechino Express è l’unico reality che farei perché è molto simile al tipo di viaggio che amo e che sia io che Federica abbiamo sempre fatto“, ha dichiarato Gianluca Fubelli: “Sarebbe bellissimo, una cosa che abbiamo in comune è proprio l’amore per i viaggi di questo tipo: intensi e avventurosi. Per il suo compleanno, infatti, gli ho regalato un tour, una sorta di caccia al tesoro in giro per il Chianti”. Scintilla ha poi svelato la verità sul gossip del presunto matrimonio con l’ex: “Purtroppo questa storia del matrimonio era in realtà un incastro fra gossip e lavoro. Ma l’idea di sposarci, con Elena Morali, non c’era mai stata: era un modo per far rumore. Una cosa non voluta da me. Quanto a Federica non ho nessuna paura, mi fa sentire tranquillo ed è ciò di cui ho bisogno”.

Elena Morali e Gianluca Fubelli, hanno avuta una lunga relazione terminata a causa dei tradimenti di lei e di varie incomprensioni. Ai microfoni di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha chiesto all’ex Pupa de La Pupa e il Secchione che cosa pensasse del matrimonio dell’ex Scintilla con Federica Campa.

“Ha fatto bene. Se è felice lui sono contenta.” ha risposto Elena: “Lei non la conosco”, ha poi dichiarato su Federica Camba. L’ex Pupa ha poi svelato di aver sentito Gianluca Fubelli prima delle nozze e ha aggiunto: “Se è felice? L’ho sentito, da come mi ha detto prima che succedesse era felice!”

