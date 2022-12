Gianluca Fubelli: “Fidanzato e felice con Federica Camba”/ “Elena Morali? Dopo la rottura è finito tutto”

Gianluca Fubelli sull’ex fidanzata: “Elena Morali? Tutto è finito con la rottura. Oggi nessun rapporto”

Gianluca Fubelli ha trovato l’amore. Il celebre comico, che il pubblico conosce col nome d’arte di ‘Scintilla’, è felice al fianco di Federica Camba, cantautrice, produttrice discografica e compositrice italiana nota anche come La Camba. Lo sottolinea anche a noi de IlSussidiario, nel corso dell’intervista in cui torna a parlare anche della sua ex Elena Morali.

Gianluca 'Scintilla' Fubelli: "Una vita in vacanza? Ho rischiato il collasso!"/ "Un reality? Non mi alletta"

Abbiamo chiesto a Gianluca Fubelli quali siano oggi i suoi rapporti con Elena Morali e se tutto tra loro sia finito quando si sono lasciati; il comico e conduttore ha rivelato: “Tutto si è concluso con la rottura. Nessun Rapporto. Non sono uno che ama trascinare un qualcosa di ormai finito. Mi piace andare avanti…” ha spiegato, chiarendo che oggi quello è un capitolo del tutto chiuso visto che nella sua vita e nel suo cuore c’è Federica Camba.

Elena Morali: "Arrestati in Thailandia"/ Luigi Favoloso: "Tentativo di estorsione"

Gianluca Fubelli, la fidanzata è Federica Camba: “Donna straordinaria”

“Ora sono fidanzato con una donna stupenda, ridiamo, stiamo benissimo, e stiamo progettando bellissime cose insieme.” ha ammesso Scintilla, aggiungendo “Giusto per vantarmi un pochino, lei si chiama Federica Camba, ed è una grandissima cantautrice. Qualche giorno fa era ad Amici, su canale 5, a fare da giudice.”

Gianluca Fubelli si dice felice al fianco di Federica Camba ma preferisce non esporre il loro amore ai riflettori. I due vivono la loro relazione tenendosi lontani dal gossip che in passato ha avuto un impatto duro nella vita di Fubelli. “È stato molto difficile. Molto. – ha infatti raccontato Fubelli ricordando i giorni in cui si è spesso trovato al centro di discussioni in TV e sui magazine per la rottura con Elena Morali – Lo era quando andavano bene le cose, figuriamoci quando invece il motivo del gossip era altro.” ha spiegato.

Luigi Favoloso indagato: stalking su ex Elena Morali/ "Daniele Di Lorenzo picchiato…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA