Gianluca Fubelli, Scintilla/ “Colorado? Ho deciso di non esserci, non avverto più crescita artistica”

Scintilla torna in tv tra gli ospiti della nuova puntata di Game of games, il nuovo programma condotto da Simona Ventura su Rai2. Il comico è uno dei concorrenti pronti a mettersi alla prova nei vari giochi: da Vola Vola a In Bocca al Mostro, fino a La Sedia Musicale. Intanto il comico ha annunciato a sorpresa la sua decisione di non partecipare alla prossima edizione di Colorado, programma di successo di Mediaset, che l’ha fatto conoscere al grande pubblico. Intervistato da affariitaliani.it, Gianluca Fubelli ha dichiarato: “ho deciso di non esserci perché non avverto più crescita artistica. Anche per quanto riguarda la conduzione… Sto puntando ad altro. In passato è accaduta la stessa cosa, dopo 15 anni, con I Turbolenti”.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2021/ Coppie: lite tra Martina e Francesco

Il comico, grande tifoso della Roma, non nasconde di aver un grande sogno nel cassetto: lavorare con Francesco Totti. “Sarebbe una spalla ideale. È un tipo che si prende molto in giro” – ha detto il comico che, prima di arrivare al successo come comico, ha lavorato per diversi anni come odontotecnico. “Tutto è avvenuto per una serie di coincidenze, come molte cose nella mia vita. Nel ’95 andai in vacanza con degli amici in un villaggio e prorogai la permanenza come animatore. L’anno successivo, poiché il lavoro da odontotecnico andava maluccio, ci ritornai. Da lì, un serie di fortunati provini e anche la nascita del gruppo de I Turbolenti” – ha dichiarato il comico.

Martina e Francesco, Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Lo sposo: "fa male, non me lo merito", ma...

Scintilla: “Reality? mi terrorizza l’idea di far uscire una parte di me che non m’interessa”

Scintilla ha poi parlato anche della sua partecipazione allo show “Game of Games” di Simona Ventura: “ci si diverte tantissimo. È una sorta di Giochi senza frontiere. Trovo che Simona Ventura abbia ritrovato una bella carica… quella dei tempi di Zelig e Quelli che il Calcio. E, a mio avviso, ha anche dei bei tempi comici. Mi tratterà “malissimo”. Non solo, Scintilla si è fatto notare anche nel programma “Deal with it”: “ci torno spesso. E anche lì mi diverto… Mi piace molto interagire con chi ho vicino. A questo proposito, colgo l’occasione per dire una volta per tutte che è tutto vero. Me lo chiedono in tanti”.

Santa e Salvatore, Matrimonio a Prima Vista 2021/ Lei: "non devo farmelo piacere per forza"

Diversi gli impegni per il comico che parlando di progetti ha escluso la possibilità di partecipare ad un reality show: “sono stato contattato più volte per partecipare ad alcuni reality, ma mi terrorizza l’idea di far uscire una parte di me che non m’interessa. Io voglio far ridere!” pur precisando di essere molto incuriosito da L’Isola dei Famosi “mi piacerebbe partecipare, ma con le persone giuste… amici e colleghi. Tra l’altro, sono un bravo pescatore”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA