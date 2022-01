Gianluca Fubelli, Scintilla/ Rimandato ancora a “Back to School”: bocciatura spiazzante, oggi promosso?

Questa sera alle ore 21.27 su Italia 1 torna “Back to School“. Tra i protagonisti, per la gioia del pubblico, ci sarà Gianluca Fubelli “Scintilla”. Si perchè il comico è uno dei preferiti dei telespettatori che stasera avranno la possibilità di ammirare nuovamente le sue gesta, nei panni di uno studente di quinta elementare. Nella scorsa puntata ha regalato attimi di ilarità. Prima dell’esame, alla domanda “Come ti senti in questo momento?”, l’attore romano ha risposto: “Vorrei un prelievo di sangue, ma sbagliando la vena più volte”. La sua bocciatura, comunque, è stata abbastanza spiazzante. Infatti, in molti hanno notato una sostanziale uguaglianza tra la sua prova e quella di Random, alla fine promosso. Sicuramente l’esame sulla divisione in sillabe ha avuto il suo peso, per usare le parole di Scintilla: “In questi casi si poteva dire, poteva andare in peggio ma in questo caso è impossibile”.

Gianluca Fubelli: la prova in Inglese tutta da ridere

Scintilla, pseudonimo di Gianluca Fubelli, è stato rimandato al termine della scorsa puntata di “Back to School”. Nicola Savino, nel leggere la pagella finale, ha manifestato le perplessità della Commissione circa il rendimento altalenante e la scarsa propensione allo studio del comico romano. Non è bastata la simpatia, troppa discontinuità. Particolarmente divertente è stata la prova in inglese, quando, chiamato alla lavagna, a elencare i nomi delle figure presenti, Scintilla ha riconosciuto soltanto gli occhiali chiamati “Glass”. Una prova che ha ricordato, a molti, le esilaranti lezioni nel programma “Le Iene” dell’indimenticabile Mr. Brown. Infine, nella scorsa puntata l’ex conduttore di Colorado ha regalato perle di ironia definendo il ruolo di Ratzinger in Vaticano come “panchinaro” e rispondendo alla domanda “Come nascono i bambini?”, con “Non ho mai schiacciato!”.

