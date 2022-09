Gianluca Gazzoli, chi è il concorrente di Nudi per la vita/ “Sono determinato ma non sgomito a tutti i costi”

Gianluca Gazzoli è uno dei concorrenti vip di “Nudi per la vita“, il nuovo programma televisivo condotto da Mara Maionchi su Rai2. Una nuova sfida per il conduttore radiofonico che è pronto a calarsi nei panni di “spogliarellista” per una giustissima causa: la prevenzione. Il format tv, infatti, anche se gioca con la parola “nudi” in realtà ha un obiettivo davvero importante: esortare il pubblico alla prevenzione dei tumori al seno e alla prostata. La salute del resto è la cosa più importante e lo sa bene Gianluca che da diciassette anni vive con un defibrillatore sotto il petto per via delle aritmie cardiache che hanno cambiato la sua vita.

“Ma sono stato fortunato perché il cuore riprendeva a battere: a molti è successo una volta sola e non è più ripartito” – ha detto Gazzoli che ha deciso di raccontare la sua storia nel libro “Scosse” edito da Mondadori. Non è stato facile per il conduttore conviverci come ha raccontato a Radio Deejay: “mi guardai la maglietta, convinto che avesse potuto vedere le cicatrici sul petto, invece nulla. Sono quelle circostanze difficili da spiegare a livello razionale. Una spiegazione non c’era e infatti è una storia che non ho mai raccontato a nessuno prima del libro”.

Gianluca Gazzoli e la malattia: “il mio cuore si fermava e poi ripartiva”

L’idea di scrivere un libro è venuta nel tempo. Solo poco tempo fa Gianluca Gazzoli ha deciso di pubblicarlo per un motivo: ” era arrivato il momento giusto per farlo. Prima volevo realizzare delle cose, raggiungere certi traguardi, lanciare dei messaggi e dimostrare che nonostante tutto potevo mordere la vita. Per questo, quando l’ho raccontato, per molti è stato come un colpo di scena. Mai ho pensato, nemmeno per un minuto, di usare la mia storia per suscitare pietismo: io non sono la mia malattia”. In Scosse c’è il racconto della sua vita, la vita di un ragazzino che improvvisamente ha dovuto fare i conti con una difficile realtà. ”

Nonostante tutto però Gianluca si sente un ragazzo fortunato: “il mio cuore si fermava e poi ripartiva, a molti è successo una volta sola e non ha più ricominciato a battere”. Poi è arrivato il successo in radio e chissà non quello in tv. ” È un mondo complicato, lo so, ma è un mio sogno e mi piacerebbe fare un’esperienza nuova che sia coerente con il mio percorso. Sono una persona determinata ma non sgomito a tutti i costi. Vorrei che nessuno dicesse di me: “Oh, guarda che stronzo quel Gazzoli”.











