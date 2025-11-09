Gianluca Gazzoli, intervista toccante a Domenica In: dall'approdo a Sanremo Giovani al ricordo struggente della mamma venuta a mancare di recente.

Costruirsi pian piano per poi apprezzare ancor di più la vetta; più o meno queste le parole di Gianluca Gazzoli a Domenica In e che ben rappresentano la sua caratura non solo professionale ma soprattutto umana. Partito dallo sport coltivando in parallelo la passione per il mondo dello spettacolo, è riuscito a far breccia con il suo podcast BSMT attirando l’attenzione di volti importanti dello showbiz nel contesto internazionale. Oggi vive da protagonista un nuovo traguardo, un ulteriore sogno che si realizza; scelto da Carlo Conti come conduttore di Sanremo Giovani.

Ricky Tognazzi: “Mia moglie Simona Izzo gelosa? E’ come un poliziotto!”/ “Cronometra gli sguardi…”

La sofferenza spesso è il fuoco che permette alla speranza di ardere ulteriormente, di trasformarsi in voglia di concretizzare i propri sogni; Gianluca Gazzoli ha dovuto mettere da parte la sua passione per il basket a causa della malattia ma già in quel frangente ha dimostrato la sua grande forza d’animo. “Inizialmente ho nascosto tutto, il mio stare male ad un certo punto era diventato visivo, non dirlo era come se ‘lo so solo io’, come se non esistesse. Una sorta di rifiuto”. Queste le parole del conduttore a Domenica In a proposito del problema al cuore scoperto in gioventù: “Poi non volevo essere considerato diversamente. Nel percorso artistico non volevo che questo potesse far pena o che lo usassi come leva. Ai miei genitori ad un certo punto l’ho detto, siamo andati a fondo finchè non mi hanno impiantato il defibrillatore sotto pelle”.

Mara Venier choc: “Oggi è difficile per me”/ “Dopo Domenica In devo operarmi”, cosa è successo?

Gianluca Gazzoli a Domenica In: “Mia moglie Sara? Tanti sacrifici insieme ma si è sempre fidata di me…”

Gianluca Gazzoli è poi passato alla proposta recente di Carlo Conti a proposito della conduzione di Sanremo Giovani; il ‘sì’ è arrivato nell’immediato. “Mi è successa una cosa che per una cosa bella non mi era mai capitata: mi sono messo a piangere. E’ stata una esplosione di emozioni, non l’ho detto a Carlo. Ho visto allinearsi tutto, momenti belli e brutti, una persona che riconosceva qualcosa di bello in me”. La prima persona che ha telefonato è stata sua moglie Sara; colei che ha vissuto con lui le tappe principali del suo percorso personale e professionale, sempre pronta a credere in lui a prescindere dai risultati e dalle scelte: “Abbiamo fatto grandi sacrifici ma si è sempre fidata di me”.

Nino D’Angelo: “Mi impedirono di vincere Sanremo”/ “La camorra mi cacciò da Napoli…”

L’atmosfera a Domenica In si è fatta oltremodo toccante quando Gianluca Gazzoli ha parlato della recente perdita della mamma a causa della malattia: “E’ stata una botta terribile ma ho capito che il dolore unisce tante persone”. Il conduttore non è riuscito a trattenere le lacrime, soprattutto ricordando quando scelse di intervistare proprio la sua amata mamma, coinvolgendola in un dialogo che era il punto fermo della sua attività professionale e che poteva così diventare una sorta di ricordo indelebile del loro rapporto d’amore.