Gianluca Gazzoli e Sara Bolla: dieci anni d’amore tra matrimonio, due figlie e carriera tra radio e imprenditoria.

Gianluca Gazzoli è sposato con Sara Bolla, che oggi è sua moglie e mamma dell’unica figlia Rachele. Lui, conduttore che lavora anche in radio come speaker, è diventato ancor più famoso dopo la conduzione del podcast Passa del Bsmt trasmesso su YouTube dove ospita spesso personaggi del mondo dello spettacolo, specialmente chi gravita nell’universo musicale. Tra poco sarà anche il conduttore di Sanremo Giovani, dove verranno scelte due Nuove Proposte pronte ad esibirsi in primavera.

Gianluca Gazzoli è sempre stato molto geloso della sua vita privata, e per questo non ha mai voluto svelare troppo sulla moglie, sulle ex fidanzate e sulle figlie Rachele e Carola, ma la moglie Sara Bolla è una donna molto intraprendente che vanta una buona fanbase sui social. Infatti, ha fondato uno studio di accessori per capelli chiamato Labò Milano, e dopo la Laurea in Economia aziendale è diventata amministratrice delegata della società The Bsmt.

Gianluca Gazzoli e Sara Bolla, la dolce dedica per l’anniversario: “Siamo diventati adulti insieme”

Cosa sappiamo sulla relazione tra Gianluca Gazzoli e Sara Bolla? I due si sono sposati nel 2017 e nel 2018 è nata la piccola Rachele mentre nel 2022 la coppia ha avuto anche la seconda figlia Carola. Lo speaker radiofonico e l’imprenditrice si sono conosciuti quando erano giovanissimi, e come dicono loro stessi, sono cresciuti insieme: “Stiamo insieme da 10 anni, dall’esatto istante in cui ci siamo conosciuti, perché tra noi non poteva esistere altro tipo di rapporto se non questo“, aveva detto Sara Bolla in un post sui social, “Ci siamo presi ragazzi e siamo diventati adulti insieme, con tutte le gioie e le difficoltà“. Nella dedica al marito per i cinque anni di matrimonio, Sara Bolla gli ricorda che la cosa più bella che hanno fatto sono le loro figlie, e gli dice che spera che il loro amore non cambi mai. Oltretutto, dopo l’arresto cardiaco di Gianluca Gazzoli, il loro rapporto è diventato ancora più stretto e come si dice in un matrimonio, sono rimasti insieme nella gioia e nel dolore.