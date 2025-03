Essere una personalità nota, per di più nel mondo dello spettacolo, non implica necessariamente la volontà di mettere in pubblica piazza anche i propri ‘affari’ sentimentali. Lo dimostra Gianluca Ginoble che ben conosce la fama internazionale grazie alle gesta de Il Volo con i colleghi e amici Ignazio Boschetto e Piero Barone ma che, quando si tratta di raccontare la sua vita privata, preferisce proteggersi dagli occhi indiscreti del gossip e della cronaca rosa. Chi è la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble? Questa una curiosità evergreen da qualche mese in riferimento alla vita privata del cantante, soprattutto dopo che lui stesso ha deciso di uscire allo scoperto con una romantica foto postata sui social. Incalzato più volte sul tema, ha preferito glissare sull’identità della fortunata ‘omettendola’ anche nei tag in rete a corredo dello scatto romantico.

Reduce dalla rottura con Eleonora Venturini Storaro, Gianluca Ginoble sembra intenzionato a proteggere la sua nuova liaison con la fidanzata; intervenuto qualche settimana fa a Verissimo, le sue parole furono eloquenti proprio in tal senso. Seppur incalzato da Silvia Toffanin in riferimento alla vita sentimentale, decise infatti di non rivelare l’identità della donna che oggi vive al suo fianco ma sottolineando: “Posso dire solo che le cose sono cambiate, ora è qualcosa di davvero importante… Sono felice, sto amando”.

Le parole di Gianluca Ginoble a proposito della nuova fidanzata sottolineando l’importanza della liason e al contempo la voglia di evitare le ingerenze mediatiche proprio per l’importanza; un gesto che mira a preservare i sentimenti e che per ora ‘maschera’ anche l’identità della giovane. Si dice che si chiami Claudia la dolce metà del tenore ma, almeno per ora, il nome della nuova fidanzata di Gianluca Ginoble è giusto che resti un mistero.