Gianluca Ginoble, chi è la nuova fidanzata?/ “Si chiama Eleonora come mia madre…”

Scoop a Verissimo durante l’ospitata del trio de Il Volo. Dopo aver ripercorso la loro straordinaria carriera, abbiamo scoperto qualcosa in più sulla vita privata di Gianluca Ginoble, il “bello” del gruppo. A quanto pare il suo cuore sarebbe attualmente occupato. Una brutta notizia per le moltissime fan di Gianluca che ha confidato: “Io single? No, non sono!”, ha esclamato sorprendendo la stessa padrona di casa. “Lui è fidanzato a intermittenza, deve un attimo capire”, ha ironizzato Ignazio Boschetto. “In due anni succedono tante cose, ma oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”, ha aggiunto Ginoble.

FIDANZATE IL VOLO/ Il nuovo amore di Ignazio e la riservatezza di Piero

Ma chi è la misteriosa ragazza che ha conquistato il suo cuore? “Stiamo insieme da un po’ e tra l’altro si chiama anche come mia madre, vedi?”, ha aggiunto riferendosi alla padrona di casa, Silvia Toffanin. Quindi il nome della giovane è Eleonora ma non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli.

VITO BOSCHETTO, PAPÀ IGNAZIO BOSCHETTO/ “Mio padre è sempre con me”

Gianluca Ginoble de Il Volo è fidanzato: “tra due anni starò con la stessa persona!”

Parlando di amore, Piero Barone ha sottolineato come questo sia un tema particolare. Al momento non avrebbe ancora trovato l’anima gemella: “Sono sicuro che sia lì fuori ma è un sentimento così forte che bisogna tutelarlo”. A quanto pare anche Gianluca Ginoble lo avrebbe finora tutelato. Ignazio, di contro, è in un periodo molto felice della sua vita.

Tornando a Gianluca Ginoble, il ragazzo è quindi felicemente fidanzato da qualche tempo: “Non bisogna accontentarsi, molti confondono la compagnia, l’abitudine e l’affetto”, ha aggiunto il tenore de Il Volo. Sicuramente fino ad oggi la sola Eleonora che conoscevamo nella vita del cantante era stata la madre Eleonora Di Vittorio, alla quale è molto legato. Oggi ormai 28enne, Gianluca ha commentato: “Posso assicurarti che stavolta non cambia, tra due anni il nome sarà sempre lo stesso, promesso!”.

Vito Boschetto, padre di Ignazio Boschetto de Il Volo/ Anche dopo la morte "uniti, sempre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA