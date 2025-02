Per gli appassionati di gossip e cronaca rosa non è una novità che Gianluca Ginoble abbia una nuova fidanzata al suo fianco. Dopo aver chiuso con Eleonora Venturini Storaro, il celebre cantante de Il Volo avrebbe ritrovato l’amore, ormai da diversi mesi, con l’arrivo di una misteriosa ragazza di nome Claudia. Non si sa nulla della compagna del cantante, perché Gianluca ha deciso di mantenere massima privacy. Vuole viversi questo amore alla larga da occhi indiscreti e soprattutto, ora come ora, non vuole fare programmi a lungo termine.

Piero Barone ha una nuova fidanzata?/ Il tenore si sbilancia: "So che è da qualche parte"

Le sue parole rilasciate non molto tempo fa a Verissimo, sono in tal senso molto significative. “Con incoscienza dissi che sarei tornato e che non sarebbe cambiato nulla. Perché in certi momenti è sempre bello pensare che le cosi durino per sempre ma tutto può cambiare in realtà”, ha detto Gianluca Ginoble. Infatti la sua storia con Eleonora è finita e oggi nella sua vita ci sarebbe una nuova fidanzata.

Duetto Clara con Il Volo, cover The Sound of Silence/ Simon & Garfunkel in chiave romantica (Sanremo 2025)

Gianluca Ginoble e l’amore per la nuova fidanzata

Lo ha confermato in modo elegante lo stesso Gianluca Ginoble, proprio nel salotto di Silvia Toffanin, spiegando come le cose siano cambiate rispetto a qualche anno fa. “Cambiamo noi e cambiano le persone che sono al nostro fianco, a volte si prendono strade diverse. Oppure le cose possono anche finire. Oggi con meno incoscienza dico che le cose sono cambiate ma credo che sia davvero importante, prima di prendere qualsiasi decisione, lavorare sempre su se stessi e avere amor proprio”, dice il talentoso tenore de Il Volo.

“Per amore devi abbandonare ego e lasciare la gelosia, perché noi non possediamo nessuno. L’amore è uno dei sentimenti più importanti della vita e io in questo momento sto amando ed è la cosa principale”, ha confermato Gianluca. Una sorta di prima piccola grande dedica alla nuova fidanzata Claudia?

Testo completo "The Sound of Silence" di Simon & Garfunkel/ Video, cover a Sanremo 2025