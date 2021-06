Gianluca Ginoble de Il Volo fidanzato con Francesca?/ Gossip su Ema Kovac e quel flirt con Mercedesz Henger..

Gianluca Ginoble è fidanzato? Il cantante de Il Volo, stando a quanto trapela dal mondo del gossip, ha il cuore impegnato. Nonostante sia molto riservato e non ami mettere la sua vita privata sotto i riflettori, pare che Ginoble sia effettivamente legato ancora alla sua ormai storica fidanzata Francesca. Lei è un voglio non appartenente al mondo dello spettacolo ed è ormai celebre la sua somiglianza alla conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin. Eppure, solo qualche tempo fa, si è scatenato un gossip che voleva il cantante de Il Volo vicino alla bella Ema Kovac. Il particolare, Alberto Dandolo, sul settimanale OGGI, aveva scritto: “Gianluca Ginoble conquista sui social le attenzioni delle numerose fan ma in pochi sanno che il giovane cantante ha una estimatrice d’eccezione: trattasi della statuaria Ema Kovac.”

Vito Boschetto, papà Ignazio Boschetto/ Dopo la sua morte, lo struggente ricordo

Gianluca Ginoble, da Pasqualina Sanna a Mercedesz Henger: ex fidanzate e flirt

Ema Kovac è nota per essere stata una Madre natura di Ciao Darwin e concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express in coppia con Dayane Mello. Si è parlato di una frequentazione con Gianluca, poi mai confermata, anche perché al tempo lui era legato proprio a Francesca, lei a Gennaro Lillio. Per Ginoble si è inoltre parlato di flirt con Mercedesz Henger e di una storia con Pasqualina Sanna, ex concorrente de La Pupa e il Secchione.

LEGGI ANCHE:

Fidanzata Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo, chi sono?/ Da Roberta Morise a...Il Volo Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble/ Da Antonella Clerici alla major americana

© RIPRODUZIONE RISERVATA