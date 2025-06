Gianluca Ginoble, scatti d'amore insieme alla nuova fidanzata Claudia De Bernardi: tutti i dettagli

Gianluca Ginoble ha un nuovo amore. Dopo la fine della lunga storia d’amore con Eleonora Venturini Storaro, stilista e nipote del direttore della fotografia Vittorio Storaro, il cantante de Il Volo sembra aver voltato pagina. A distanza più tempo dalla rottura, Gianluca è infatti stato beccato nelle spiagge della Sicilia in compagnia della nuova fiamma: Claudia De Bernardi, 26enne milanese con la quale farebbe coppia fissa da quasi un anno. A pubblicare gli scatti è stato il settimanale Oggi, che ha immortalato Gianluca e la sua compagna felici e affiatati, tra abbracci e baci, mentre si godevano alcuni giorni di relax a Taormina.

La coppia si trovava nella nota località siciliana in occasione del Taormina Film Festival, a cui il cantante aveva partecipato poco prima. A quanto pare, poco dopo quegli scatti, Ginoble avrebbe fatto le valigie e salutato la sua fidanzata per tornare ai suoi impegni professionali. Finora, i due hanno scelto di vivere la loro relazione lontano dai riflettori, mantenendo un profilo basso e senza condividerne pubblicamente i dettagli sui social.

Gianluca Ginoble fidanzato: la vita privata dei tre membri de Il Volo

Com’è noto, Gianluca Ginoble fa parte del noto gruppo di tenori “Il Volo” da ormai 15 anni. I tre si sono uniti nel 2010 durante la partecipazione al talent di Rai 1 “Ti lascio una canzone”, quando erano ancora dei ragazzini. Da allora, con il passare degli anni, hanno raggiunto un successo straordinario in Italia e all’estero, vincendo anche il Festival di Sanremo nel 2015. Nonostante gli alti e bassi, i tre non hanno intenzione di separarsi e continuano ad esibirsi insieme in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la loro vita personale, Gianluca è stato legato ad Eleonora Venturini Storaro per circa tre anni, mentre dal 2024 è fidanzato con Claudia De Bernardi. Ignazio Boschetto, invece, si è sposato a settembre 2024 con Michelle Bertolini, modella e imprenditrice italo-venezuelana, dopo circa un anno di fidanzamento. Ad aprile, poi, hanno annunciato di aspettare una bambina. Infine, Piero Barone ha avuto relazioni passate con Valentina Allegri (figlia dell’allenatore Massimiliano Allegri) e la giornalista Veronica Ruggeri, ma oggi risulta single.