Gianluca Ginoble, flirt con Ema Kovac?/ “Lui è fidanzato con Francesca, lei invece..”

Pubblicità

Nuovo gossip pronto ad infiammare l’estate quello lanciato dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale OGGI. Gianluca Ginoble, che con Ignazio Boschetto e Piero Barone forma il trio de Il Volo, avrebbe un flirt in corso con Ema Kovac. La bionda e bellissima Madre Natura pare avesse un debole per il cantante. Ecco, infatti, quanto si legge sul noto magazine: “Gianluca Ginoble conquista sui social le attenzioni delle numerose fan ma in pochi sanno che il giovane cantante ha una estimatrice d’eccezione: trattasi della statuaria Ema Kovac.” E ancora: “L’ex madre natura di Ciao Darwin, concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express in coppia con Dayane Mello, ha infatti iniziato una frequentazione (solo virtuale?) con il bel Gianluca.”

Pubblicità

Cosa c’è tra Gianluca Ginoble ed Ema Kovac? “Entrambi sono impegnati già…”

Dandolo, dunque, sembra non avere dubbi sulla frequentazione di Gianluca Ginoble ed Ema Kovac. C’è però dell’altro, in quanto nessuno dei due sarebbe sentimentalmente libero. Il cantante de Il Volo pare infatti sia ancora legato a Francesca (secondo molti somigliantissima a Silvia Toffanin), invece Ema Kovac stava frequentando Gennaro Lillio, conosciuto durante l’avventura a Pechino Express 2020, alla quale ha partecipato con la collega e amica Dayane Mello. Infatti ancora si legge: “Ginoble avrebbe una dolce metà di nome Francesca e la Kovac ha trascorso la quarantena con l’ex gieffino Gennaro Lilio. Una vera e propria soap, come andrà finire?” si chiede sul finale Dandolo. Vedremo se i diretti interessati smentiranno o magari confermeranno il gossip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA