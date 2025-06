Il cuore di Gianluca Ginoble de Il Volo è tornato a battere per una donna? Sembrerebbe proprio di sì, il tenore si sarebbe fidanzato da qualche mese con Claudia, la ragazza che ha dato una scossa emotiva per niente indifferente al giovane cantante. Per Gianluca Ginoble è dunque tempo di amare, dopo qualche relazione finita male l’artista non ha voluto chiudere le porte all’amore e in una recente intervista concessa a Verissimo ha rivelato:

“Credo che sia davvero importante, prima di prendere qualsiasi decisione, di lavorare su se stessi, sull’amor proprio. In questo momento sono molto felice e sto amando” ha detto nel programma di Canale Cinque. Vedremo se la storia con Claudia si rivelerà quella della vita per l’artista, che sembra credere fortemente in questa sua nuova speciale relazione.

Gianluca Ginoble e la fine della relazione con Eleonora

Era il 2024 quando il cantante de Il Volo annunciava in una intervista concessa a Verissimo la fine della sua relazione con Eleonora. La donna e il ragazzo hanno infatti posto la parola fine alla storia nella quale entrambi sembravano credere fortemente. A tal proposito, sempre a Verissimo su Canale Cinque, Gianluca Ginoble aveva confidato:

“Io e lei siamo una persona sola. Sto bene. Siamo simili, lei è la mia versione femminile”. La vita ha poi portato i due sue due strade differenti, ma il cantante è riuscito subito a ritrovare l’amore. Vedremo se la storia con Claudia, della quale si sa molto poco, potrà diventare in futuro una relazione importante. Una relazione che Gianluca Ginoble ha deciso per il momento di vivere lontano dai riflettori, vedremo però se i due si esporranno maggiormente nei prossimi mesi.

