Per il cantante de Il Volo Gianluca Ginoble è tempo di amore, il giovane artista qualche mese fa ha rivelato di essere tornato a fare i conti con i sentimenti. C’è dunque una nuova fidanzata per Gianluca Ginoble, si vocifera che si chiami Claudia, anche se non sono troppe le informazioni a riguardo. In passato invece Gianluca ha vissuto una speciale relazione durata circa tre anni con Elena Venturini. “La storia sentimentale tra me e Gianluca si è conclusa 4 mesi fa per motivi che non c’entrano nulla con le nostre rispettive attività professionali” aveva detto tempo fa la ragazza annunciando di fatto la rottura.

Gianluca Ginoble, pur senza parlare troppo della sua nuova relazione, ha attirato i fan con una serie di scatti e ammettendo di essere nuovamente innamorato nella sua vita. Intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin, il cantante de Il Volo ha rivelato come alcune cose siano cambiate nella sua vita: “Credo che sia davvero importante, prima di prendere qualsiasi decisione, di lavorare su se stessi, sull’amor proprio. In questo momento sono molto felice e sto amando”.

Gianluca Ginoble e la nuova vita: “Ho lavorato su me stesso”

Prima di riaprire il suo cuore, Gianluca Ginoble ha raccontato di aver fatto un grande lavoro su se stesso. Per l’artista è dunque tempo di una nuova vita, dai successi con Il Volo alle grandi soddisfazioni in amore che il cantante è riuscito a togliersi in questi mesi.

“Una piccola pausa dal mondo” ha annunciato il cantante che adesso è tornato a pieno regime sia nella musica che in amore. Vedremo se il cantante deciderà di uscire maggiormente allo scoperto nei prossimi mesi.