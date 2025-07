Gianluca Grignani bacchetta Laura Pausini: la polemica sul singolo che divide i fan. Cos'è successo davvero.

Dopo una splendida performance con Robbie Williams Laura Pausini ha chiuso in grande stile la FIFA Club World Cup 2025. In seguito al successo presso il Metlife Stadium la cantante ha fatto sapere al suo pubblico di avere in serbo un nuovo album e un nuovo progetto. Così la Pausini ha svelato che La Mia Storia Tra le Dita/Mi Historia Entre Tus Deos uscirà finalmente il 12 settembre. Peccato che la canzone sia un pezzo di Gianluca Grignani e che lei non abbia detto niente.

Laura Pausini, contenta e orgogliosa ha fatto l’annuncio del suo nuovo album ma poco dopo Gianluca Grignani si è fatto sentire sui social con un commento piuttosto duro: “Il testo che vedrete nella storia successiva, è un commento che ho fatto sotto l’ultimo post della mia amica Laura Pausini, dove annuncia l’uscita del “suo nuovo singolo”. Purtroppo tale commento mi è stato ripetutamente cancellato!”. Il cantante aveva precisato al pubblico che la canzone di Laura Pausini era in realtà la sua, scritta e interpretata proprio da lui. Andiamo a leggere il messaggio che Gianluca Grignani le aveva riservato sotto a un post, e che poi era stato cancellato più volte.

Gianluca Grignani, ramanzina a Laura Pausini? “Con tutto il rispetto…“

“Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei”, ha scritto Gianluca Grignani a Laura Pausini, “è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover… di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io (La mia storia tra le dita e Mi Historia entre tus dedos…).”. Il cantante ha poi precisato: “Ci tenevo a ricordarlo… lo, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone, ma soprattutto a te. Ti abbraccio”. Insomma, poco rancore ma una punta di orgoglio che non fa mai male. Ma una domanda resta in sospeso: come mai Laura Pausini avrebbe ripetutamente cancellato quel commento? Che cosa c’era di male? Non ci resta che aspettare la precisazione della cantante, qualora vorrà dare spiegazioni.