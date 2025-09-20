Lo staff di Laura Pausini rompe il silenzio dopo la denuncia di Grignani: dettagli

Gianluca Grignani ancora al centro delle polemiche. Com’è noto, il cantante ha recentemente attirato l’attenzione per la sua disputa con Laura Pausini. Quest’ultima ha infatti deciso di rilasciare una sua versione del noto brano di Grignani, “La mia storia tra le dita“, scatenando l’ira dell’artista. Il motivo? Gianluca ha dichiarato di non essere stato informato del rilascio della canzone, né tantomeno delle modifiche applicate. Ebbene, dopo essersi sfogato sui social, Grignani ha poi confermato di aver addirittura denunciato Laura Pausini.

Secondo lui, la versione della Pausini avrebbe stravolto il significato originale della canzone, trasformando una supplica di perdono in un’accusa. Alcuni versi, come “E se davvero non vuoi dirmi che hai sbagliato“, sarebbero completamente diversi dall’originale e avrebbero cambiato l’intento emotivo del pezzo. Dopodiché, ha ribadito di non essere stato avvisato delle modifiche e di essersi accorto di tutto solo grazie ai fan, sottolineando che per lui non si tratta solo di proteggere i diritti d’autore, ma anche di difendere l’integrità artistica e il messaggio della canzone.

Laura Pausini risponde a Grignani: tutti i dettagli

La denuncia di Gianluca Grignani è stata presentata con l’avvocato Giorgio Tramacere, facendo riferimento all’articolo 20 della legge sul diritto d’autore, che tutela l’opera da modifiche che possano danneggiare l’onore o la reputazione dell’autore. D’altro canto, la Pausini e il suo staff hanno risposto definendo la vicenda una “storia ridicola“, assicurando che tutte le autorizzazioni necessarie erano state ottenute e che la cover rientrava nei normali diritti di interpretazione di un brano in lingua diversa. A questo punto, non resta che attendere per capire come continuerà questa complicata disputa.