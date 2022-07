Gianluca Grignani “Fiorello? Mi aveva provocato nel backstage”/ Cosa successe al Festivalbar ’95?

Gianluca Grignani torna tra il pubblico con il suo tour estivo

Gianluca Grignani torna ad esibirsi in concerto dopo un lungo allontanamento dalle scene. Il cantante sarà, infatti, impegnato in un tour estivo che lo riporta sul palco dopo una vita di eccessi, e di dipendenza dalla droga. Lui stesso ne ha parlato in diverse occasioni sia nel suo libro, che anche nel monologo a Le Iene.

In occasione di un’intervista al Messaggero riportata da Il Fatto Quotidiano, il cantante rivela la sua voglia di tornare ad avere un contatto con il pubblico: “L’altra sera a Iglesias sono stato più tra la gente che sul palco”, sull’esibizione con Irama aggiunge: “Avevo bisogno di un bagno di folla per riaprire una porta con il pubblico. Ho guardato Irama e mi sono fiondato, senza pensarci due volte“.

Il cantante e l’aneddoto su Fiorello al Festivalbar

Durante l’intervista al Messaggero riportata da Il Fatto Quotidiano, Gianluca Grignani ha poi rivelato cosa accadde con Fiorello in occasione del Festivalbar’ 95: “Arrivai sul palco già nervoso. Fiorello nel backstage mi aveva provocato, dicendomi cose che non posso riferire. Corsi sul palco. Mi introdussero dicendo le solite sciocchezze. Io volevo cantare e avevo chiesto di poterlo fare dal vivo. Avevo preparato un’esibizione particolare. Scoprii invece che c’era il playback. Mi infuriai”.

L’artista parla poi delle sue ultime fatiche, ovvero i tre nuovi album in uscita: “Il primo arriverà a fine settembre: si intitola ‘Verde Smeraldo Cosa ne sai di me’. Prima di fare uscire gli altri due il 15 ottobre, festeggerò i 25 anni de ‘La fabbrica di plastica’ al Forum di Assago”. Il cantante ha poi rivelato cosa pensa dei Maneskin: “I Maneskin? Vediamo cosa faranno. Io onestamente non li ho ancora compresi, musicalmente parlando: conosco due o tre canzoni, troppo poco per giudicare”. Poi ha chiosato: “Chi è Grignani? Sono come il vino: più passa il tempo e più migliora.”

