Gianluca Grignani ha bestemmiato a Sanremo 2023?/ Lui replica, smentisce tutto e…

Gianluca Grignani l’accusa sulla presunta bestemmia

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023, sul palco del Teatro Ariston, si sono esibiti tutti i 28 cantanti in gara. Tra i primi a cantare nuovamente il proprio brano è stato Gianluca Grignani che, nel mezzo dell’esibizione, ha fermato tutto per un problema tecnico per poi ricominciare e portare a termine la propria performance sulle note di “Quando ti manca il fiato”. Al termine dell’esibizione, Grignani ha ricevuto tantissimi applausi dal pubblico presente all’Ariston mentre, sui social, scoppiava un caso che lo vedeva protagonista.

"QUANDO TI MANCA IL FIATO" GIANLUCA GRIGNANI SANREMO 2023/ Il rapporto padre e figlio

Su Tik Tok, la pagina di Striscia la Notizia ha pubblicato il video di un frame dell’esibizione di Grignani chiedendo agli utenti un parere su una presunta bestemmia che avrebbe pronunciato il cantante in diretta. Un’accusa che ha spinto Grignani a replicare immediatamente.

La replica di Gianluca Grignani

“Secondo voi Gianluca Grignani ha bestemmiato sul palco dell’Ariston? Si o no?”, ha chiesto Striscia ai propri followers su Tik Tok. La replica puntuale del cantante è arrivata su Instagram dove ha pubblicato un video smentendo tutto e svelando cosa ha detto realmente sul palco del Teatro Ariston.

Gianluca Grignani ferma esibizione a Sanremo "Scusate l'errore"/ Tira una frecciata a Blanco

“È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto”, le parole con cui Grignani ha replicato all’accusa smentendo tutto.













© RIPRODUZIONE RISERVATA