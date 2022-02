Gianluca Grignani, lite su Cover con Irama a Sanremo 2022?/ “Stasera si presenterà?”

Gianluca Grignani non si presenta sul palco di Sanremo 2022?

Irama e Gianluca Grignani come Bugo e Morgan? Possiamo aspettarci di tutto oggi al Festival di Sanremo 2022. In queste ore è emersa una notizia riguardo la partecipazione del cantautore 49enne che deve affiancare Irama per la cover. Stando a Il Messaggero, che citano fonti vicine alla Rai, ci sarebbe stata una piccola disputa tra l’ex allievo di Amici e Grignani per la scelta del brano. Infatti, pare che Irama volesse portare “Destinazione Paradiso” all’Ariston, mentre l’altro “La mia storia tra le dita”.

Si tratta di due canzoni straordinarie, quindi la scelta poteva essere davvero difficile, ma appunto sarebbe emersa questa prima divergenza. Non solo: pare che i due siano riusciti a provare la canzone una sola volta, quindi c’è grande curiosità sulla performance. In virtù di queste presunte tensioni, c’è chi sui social si chiede se Gianluca Grignani si presenterà davvero a Sanremo 2022.

Irama e Gianluca Grignani, le voci sulla Cover a Sanremo 2022

Sempre secondo le indiscrezioni raccolte da Il Messaggero, la prova della cover tra Irama e Gianluca Grignani sarebbe avvenuta la scorsa settimana, quindi resta da capire se ci sarà quella di oggi, visto che nel pomeriggio sono appunto previste le ultime prove prima della puntata. Dunque, timori, preoccupazioni e presunti tensioni, forse fondate sul nulla, visto che per Gianluca Grignani sarebbe un ritorno a 27 anni la sua prima apparizione sul palco del Festival di Sanremo 2022, anche se stavolta in veste di ospite per la serata delle cover.

Un ritorno ancor più significativo considerando anche gli ultimi anni difficili per Grignani, di cui ad esempio ha parlato a Verissimo di recente in un’intervista diventata cult. A maggior ragione, la serata di stasera potrebbe rappresentare un nuovo inizio per un’artista che ha scritto pezzi entrati nella storia della musica italiana.



