Gianluca Grignani: “Muore parte dell’umanità..”/ Lo sfogo sul femminicidio Giulia Tramontano commuove

Gianluca Grignani scrive una riflessione online, su Giulia Tramontano: il post che commuove il web

Gianluca Grignani torna a catalizzare l’attenzione dell’occhio pubblico e stavolta per un messaggio social rilasciato in ricordo di Giulia Tramontano.

La giovane originaria della Campania, più precisamente di Sant’Antimo, insieme al figlio che portava in grembo al settimo mese di gravidanza, Thiago, perdono la vita per mano del compagno Alessandro Impagnatiello. Un femminicidio che ha sconvolto l’opinione pubblica, quello caso di Senago, su cui ha ora voce in capitolo anche il cantautore milanese, Gianluca Grignani.

L’occasione che il cantautore di La mia storia tra le dita ha per rilasciare le sue righe sul caso di cronaca nera Giulia Tramontano, é un nuovo post condiviso con il web. Un fiume in piena di emozioni che giungono online dal poeta cantautore nelle ore che seguono ai risultati dell’autopsia cui é stato sottoposto il corpo della giovane vita spezzata, la donna che sarebbe diventata mamma nell’estate 2023 se fosse rimasta in vita: Giulia Tramontano è stata vittima di almeno 37 coltellate, di cui due letali alla regione del collo, una delle quali ha reciso la carotide e non sono presenti segni di difesa.

Riattivatosi sul suo profilo ufficiale via Instagram , testualmente Gianluca Grignani scrive abbandonandosi alle riflessioni più profonde sull’assassinio delle due compiante vite, di Giulia Tramontano, la vita che mai nascerà, Thiago, unitamente al valore della maternità e l’umanità.

“Madre era quello che stava per

diventare Giulia. Madre è colei che ora si trova a dover affrontare un dolore

disumano per aver perso uno dei diamanti che aveva messo al mondo nel modo più brutale che qualunque essere umano possa immaginare. -si legge tra le righe del nuovo post commosso dell’artista di Milano-.

Madre è colei che oggi si trova costretta a dover chiedere scusa per aver partorito suo figlio…”.

Le parole commosse di Gianluca Grignani

Il nuovo messaggio pubblico di Gianluca Grignani registra un tripudio di interazioni social, tra like e messaggi di consenso e commozione del web. “Madri…ma prima di tutto donne… Donne vittime per l’ennesima volta della brutalità del loro stesso genere umano, donne vittime di ciò che non può più passare inosservato, donne vittime di silenzi assordanti, donne vittime di una giustizia effimera e a volte inesistente!!! -prosegue poi il post di Gianluca Grignani -. Ogni volta che una donna muore per mano di qualcuno, qualcuno a cui non riesco neanche dare un nome, muore parte dell’umanità, muore un pezzo di noi, della nostra storia, della nostra civiltà del nostro cuore..”.

E infinr, nel ricordo di Giulia Tramontano, il milanese conclude: “ovunque tu sia spero che insieme al tuo bambino riusciate a perdonare perché noi qui su questa terra siamo in tanti a fare fatica a farlo!”.











