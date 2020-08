Gianluca Grignani rompe il silenzio/ “Sto procedendo con le querele”

Gianluca Grignani ha rotto il silenzio. Solo poche settimane fa Dagospia lanciava lo scoop in merito alla sua vita privata, annunciando che il cantante era stato “mollato dalla moglie Francesca”. A distanza di giorni rimasti senza replica, il cantante, pur non citando la donna, ha utilizzato i social per dire la sua. “In merito a quanto venuto fuori dal web, sino ad oggi, non mi sono volontariamente esposto sui miei social per smentire quanto emerso sino ad ora anche perché comprenderete che sono immerso nel lavoro e, soprattutto, interessato a gestire al meglio la mia situazione personale perché sono un padre!” ha dichiarato. Per poi concludere: “Ho demandato tutto ai miei avvocati che stanno procedendo a depositare le relative querele! Vi abbraccio forte”, ha infine concluso.

Gianluca Grignani, in uscita il nuovo triplo album

Grignani insomma non entra nello specifico, ma nasce spontaneo credere che si tratti proprio della questione riguardante sua moglie. Ricordiamo che Gianluca Grignani e Francesca si sono sposati nel 2003. Dalla loro relazione sono nati quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. Entrambi sono nati nel 1972 e se Grignani fa di professione il cantante, lei è invece una fotografa. Come il cantante, anche lei ha sempre preferito rimanere lontana dal gossip e dai riflettori, tanto da non apparire neanche sui profili social del cantante. Intanto ricordiamo che a breve uscirà un nuovo triplo album dell’artista, di cui sono stati già resi noti alcuni singoli. Tra questi, l’ultimo è intitolato Non dirò il tuo nome.



© RIPRODUZIONE RISERVATA